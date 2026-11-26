Campioana en-titre CS Dinamo Bucureşti este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României la volei masculin, după ce a învins-o pe CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-14), miercuri, La Baia Mare, în manşa secundă a sferturilor de finală.

Dinamo, 3-0 și 3-0 în dubla manșă din sferturi cu Știința Explorări Baia Mare

Dinamo a câştigat cu 3-0 şi prima manşă, desfăşurată marţi, tot la Baia Mare.

Milutin Pavicevic (17 puncte), Nivaldo Diaz (13) şi Andrei Bălăi (10) s-au remarcat de la Dinamo, în al doilea meci:

”Calificare în semifinale 🔥

Mergem în semifinale după un succes în jocul retur, din sferturile Cupei României, contra celor de la Știința Baia Mare, unde am folosit o altă formulă față de partida precedentă.

Principalii realizatori au fost: Milutin Pavicevic 17p, Nivaldo Diaz 13p și Andrei Bălăi 10p 🏐

Felicitări, jucătorilor și staff-ului! Continuăm să muncim serios pentru a ne îndeplini toate obiectivele 👏”.

Dinamo va întâlni în semifinale, cel mai probabil, marea rivală Steaua, pe care numai ce a bătut-o clar, scor 3-0, în ultima etapă din campionat.

Arcada - Rapid 3-2, U Craiova - Zalău 2-3 după 2-0 și Steaua - U Cluj 3-0 în celelalte sferturi

CSM Arcada Galaţi şi SCM Zalău au obţinut victorii la limită în prima manşă a sferturilor.

Arcada Galaţi a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 3-2 (27-25, 25-21, 24-26, 13-25, 15-13).

De la învingători s-au evidenţiat Janz Janez Krzic (17 puncte), Saso Stalekar (16), Ian Iereşcenko (14), David Runcan (13), Marian Bala (11) şi Luan Weber (10).

Ethan Garrett a reuşit 24 de puncte pentru Rapid, Bradley Gunter 23, iar Mateusz Jowzik 16.

SCM ''U'' Craiova a fost întrecută de SCM Zalău cu 3-2 (25-21, 25-19, 17-25, 20-25, 9-15), în Sala Polivalentă din Craiova, după ce a avut 2-0 la seturi.

Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez a fost cel mai bun de la oaspeţi, cu 27 de puncte, Bozidar Cuk a adăugat 12 puncte, iar Thiago Suarez Mendoza 11.

De la gazde s-au remarcat Gregory Gempin (14 puncte), Strahinja Brzakovic (13), Branislav Hanusek (13), Janis Eduards Medenis (14).

În alt meci, CSA Steaua Bucureşti a dispus de CS "U" Cluj cu 3-0 (25-12, 25-15, 25-11), în Sala ''Mihai Viteazul'', condusă de Timo Ander Lohmus (13 puncte), conform Agerpres.

Manşa secundă va avea loc pe 16 decembrie.