Gica Hagi si-a iesit din minti la conferinta de presa! "Unul mi-a zis ceva, altul altceva" Episod incredibil povestit de Rege dupa Viitorul - Poli Iasi: "Asta inseamna premeditat!"

Viitorul a invins Poli Iasi cu un gol venit in minutul 90+1, desi echipa lui Hagi juca in 10, iar Regele fusese trimis in tribuna!

Viitorul a reusit o victorie incredibila in Liga 1, in meciul cu Poli Iasi. Echipa antrenata de Gica Hagi s-a impus cu 2-1, cu un gol marcat in minutul 80 si un altul in minutele de prelungire (min 90+1), chiar daca formatia era in 10 oameni, iar Regele fusese trimis in tribuna.

Dupa meci, Gica Hagi a izbucnit la adresa arbitrajului si ii acuza pe arbitri ca au gandit dinainte eliminarea sa. Regele a reprodus dialogul dintre arbitrul de tusa si arbitrul de centru in momentul in care s-a dictat trimiterea sa in tribune. Hagi sustine ca centralul l-a acuzat ca i-a adresat injurii, in timp ce tusierul a spus ca a lovit una dintre reclamele de pe marginea terenului.

Mai mult, Hagi acuza un arbitraj partinitor cu echipa moldoveana.

"Am castigat un meci teribil. Jucatori care nu au cedat niciodata, un antrenor care era pe banca si la un moment dat au vrut sa-l scoata si l-au trimis in tribuna, nici nu stiu din ce motive. Unul mi-a zis ceva, altul mi-a zis altceva, nici nu stiau sa comunice intre ei, aveau un singur tel dinainte: sa-l elimine pe Hagi! Un singur tel: 'Sa-l eliminam!'. Dar, uite ca atunci cand joci fotbal si lupti asa cum au facut-o baietii mei...

Eu sunt vinovat ca am dat cu piciorul in reclama, gest nesportiv. Dar ala m-a mintit, a zis ca l-am jignit. Arbitrul de centru mi-a zis ca l-am jignit, de aia ma da afara, si ala zice: 'Nu, domne, c-a dat cu piciorul in aia!'. Pai si-atunci ce faceti? Cu ce ma luati? Ce, sunt jucaria voastra? Asta inseamna ca e premeditare. Asta inseamna premeditat!

Nu castigati nimic. Nu e un razbio intre noi si voi. Va rog frumos sa arbitrati ca lumea! Ca la carte trebuie sa arbitrati! Video, sa aduca video maine!

Imi doresc ca lupta care va urma sa fie facuta pe fotbal. A inceput lupta, nu vreau sa zic cum a zis seful Stelei, razboi. Ii spun eu, ii transmit un mesaj: la noi in sport, la fotbal se spune lupta.

Mihai, ai macar bunul simt sa recunosti ca ai avut un ajutor enorm sa castigi meciul. Eu am avut o sansa enorma ca jucatorii mei sa joace bine, sa apere poarta. Asa ca, te rog frumos! Sa joci in deplasare si sa ai asemenea arbitraj, ce frumos e! Sa ti se dea orice fault, orice atingere corporala e fault pentru ei si pentru noi niciodata. Asta e, cred ca intre mine si Mihai a fost Cel de sus si i-a dat Cezarului ce-i al Cezarului. Cine a meritat a castigat", a spus Hagi.

Hagi: "Nu plec! Stau aici sa produc jucatori!"

Gica Hagi a anuntat ca si daca schimba antrenorul de la echipa sa, tot nu o sa plece din Romania. Regele spune ca nu duce lipsa de oferte, insa doreste sa ramana in tara pentru a continua sa formeze jucatori la academia sa.

"Concluzia mea e ca Viitorul deranjeaza 100%. Produc, am produs si voi produce, in viitor o sa produc! Cel mai mare lucru pe care l-am facut si sunt mandru si dorm linistit si merg fericit acasa e ca am investit in tineri! Cineva m-a trimis sa fac lucrul asta. Asta e drumul meu!

Toti vreti sa plec, dar n-o sa plec! Stau aici cu copiii! Vreti sa ma alungati? Nu ma duc, tata, ca am avut oferte mai multe ca toti, pe bani multi si am ramas acasa sa muncesc. Si bag si bani. Nu plec! Voi face echipa buna, stau aici. O sa aduc alt antrenor, dar raman aici. Nu plec ca ma goniti voi! Nu plec, ca e tara mea si am jucat pentru ea. Am servit-o asa cum trebuie, la nivelul cel mai mare. O sa stau sa produc jucatori, sa-i ajut pe acesti copii", a spus Gica Hagi la conferinta de presa.