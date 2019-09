DEZVALUIRI INCREDIBILE! Ianis Hagi nu ar fi trebuit sa ajunga la Genk! Mutarea care a PICAT in ultimul moment! Cu cine a fost la un pas sa semneze internationalul roman

Ianis Hagi nu ar fi trebuit sa ajunga la Genk.

Ianis Hagi s-a transferat in aceasta vara in Belgia, la Genk insa nu a reusit sa se impuna momentan. Giovanni Becali a dezvaluit ca Ianis ar fi trebuit sa ajunga la Cagliari, in Serie A, insa totul a picat in ultima clipa, din cauza unui jucator bulgar.

"Ianis Hagi trebuia sa plece la Cagliari! Cei de la Cagliari au fost aici de patru-cinci ori, am vorbit cu Hagi, cu Popescu. Italienii l-au urmaritm au fost si indragostiti de el, numai ca, pana la urma, presedintele lui Cagliari a cumparat un bulgar, Despodov, de la CSKA Sofia. Asta pentru ca sotia sa este bulgaroiaca.

Presedintele lui CSKA Sofia, Grisha Ganchev, a rugat-o pe doamna sa-l ajute, pentru ca are dificultati, si astfel jucatorul a fost cumparat. Despodov, care s-a accidentat de la primul meci si nu mai joaca.

Cagliari era o echipa buna, numai ca nu stiu daca Ianis voia sa revina in Italia, pentru ca el era putin suparat pe Fiorentina! Dar, Cagliari este o insula, e mai departe de Italia", a spus Giovanni Becali, la Digi.