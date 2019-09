VIITORUL - POLI IASI LIVE 20:30 | Viitorul are al doilea cel mai bun atac din Liga 1, Iasi vrea din nou in top 3! Echipele probabile

Viitorul - Poli Iasi este in aceasta seara de la ora 20:30, in format livetext pe www.sport.ro si facebook sport.ro

Viitorul vine dupa o victorie categorica cu Gaz Metan Medias, scor 4-1 si se afla pe locul 3 in clasament cu 18 puncte dupa 9 etape. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi a marcat 23 de goluri pana in acest moment , fiind echipa al doilea cel mai bun atac din Liga 1. Pana in acest moment, constantenii au o singura victorie in campionat, cea impotriva celor de la FCSB, scor 2-1.

De partea cealaltea, Poli Iasi nu a mai castigat de 3 etape, ultima victorie a echipei antrenate de Mihai Teja a fost acum o luna, pe terenul celor de la FCSB. In ultimele 3 etape, au inregistrat 2 egaluri si o infrangere, ultimul rezultat de egaltitate fiind inregistarat chiar etapa etapa trecuta, pe teren propriu in fata celor de la Hermannstadt. Pana in acest moment, Poli Iasi a marcat 12 goluri si a primit 7. Ultima partida disputata de cele doua echipe pe terenul celor de la Viitorul, s-a incheiat cu victoria iesenilor, scor 2-1, in etapa a 24-a sezonului trecut.

Echipele probabile:

Viitorul: Cabuz - De Nooijer, Artean, Taru, Boboc - Casap, Achim, Ciobanu - Houri, Rivaldinho, Iancu

Poli Iași: Rusu - Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu - Mihalache, Loshaj - Hatieganu, Devesa, Horsia - Balan