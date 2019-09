Kira Hagi, o artista completa! Actoria e marea iubire, dar fiica lui Hagi si-a expus si tablourile: "A fost o forma de terapie!"

Kira Hagi este o artista completa.

Teatrul si actoria reprezinta marea iubire a Kirei, insa fiica lui Hagi este pasionata si de pictura. Kira si-a expus 40 dintre cele mai bune lucrari intr-o galerie din Bucuresti.

Kira a marturisit ca pictura a ajutat-o sa treaca mai usor peste dorul de Romania si de familie in perioada in care a fost departe de tara.

"Unii colegi apelau la mine sa le fac story-board-uri pentru productiile la care lucrau. Desigur, le-ar fi fost usor sa le faca pe calculator, dar au remarcat la mine o obsesie pentru detalii care ii ajuta sa vada mai bine imaginea de ansamblu. Los Angeles este perioada mea cea mai creativa de pana acum, faceam zeci de tablouri saptamanal si abia cand m-am intors acasa am realizat ca majoritatea aveau legatura cu radacinile mele si in ele apareau, sub diverse forme, niste case mai mult sau mai putin stilizate. Pentru mine a fost o forma de terapie care m-a ajutat sa supravietuiesc dorului. De fapt, cand a trebuit sa imi numesc lucrarile, mi-am dat seama ca pe toate le-as numi dor", a declarat Kira Hagi.