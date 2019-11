Gica Hagi se lanseaza in literatura! Cum se va numi prima carte a "Regelui" 

Gheorghe Hagi isi va lansa prima carte pe 11 noiembrie.

Hagi a scris o carte care va contine capitole din cariera sa. Tema cartii o reprezinta parcursul sau in fotbalul international si experientele traite de roman. Titlul carti este "Campionii creeaza Campioni" si va fi lansata pe 11 noiembrie, la Complexul Iaki din Mamaia.

Cartea va contine viziunile lui Hagi despre fotbal, dar si etapele prin care acesta a trecut pentru a ajunge la echipele de top din Europa, precum Real Madrid sau Barcelona.

In urma cu 2 ani, Hagi anunta ca a inceput sa scrie la carte. Cartea se vrea a fi una tehnica: "O sa scot o carte. O sa vedeti cu totii ce a facut Hagi in 42 de ani de fotbal, cum am invatat eu fotbalul. O sa va arat care este ideea mea despre fotbal. Toate lucrurile structurate bine, pentru ca mie mi-a placut gramatica mai mult decat compunerea.

Eu nu compun, sunt un tip pragmatic gramatical, chiar daca unii spuneti ca mai gresesc. Mie imi place subiectul si predicatul. Trebuie sa stim ce vrem de la viata, iar eu stiu ca mie mi-a placut si m-am nascut sa castig. Vreau sa ajung cel mai bun, pentru ca nu m-am nascut cel mai bun, ci am devenit prin munca", a spus Hagi conform Fanatik.