Ianis Hagi, uitat pe banca in Genk - Antwerp! Al treilea meci consecutiv in care nu e titular!

Genk a terminat la egalitate, 2-2, intalnirea din campionat cu Antwerp.

Genk remizat in etapa intermediara a campionatului Belgiei. Dupa ce a invins cu 1-0 in weekend pe Cercle Brugge, Genk a facut egal, 2-2, in meciul cu Antwerp.

Ianis Hagi nu a fost titular nici de aceasta data. Daca in meciul din UEFA Champions League cu Liverpool si in partida cu Cercle Brugge a intrat totusi pe teren, in confruntarea cu Antwerp a fost "uitat" pe banca de antrenorul Felice Mazzu.

Ultimul meci jucat perfect de Ianis Hagi in tricoul lui Genk a fost cel din Cupa cu St Truiden, in care romanul a marcat de doua ori din penalty si a avut un assist.

Genk ocupa in acest moment locul 7 in Jupiter League.

Pentru Genk urmeaza meciul din campionat cu Eupen si confruntarea din grupele UEFA Champions League cu Liverpool.