Vizita surpriza in cantonamentul Viitorului! Un fost jucator al Barcelonei a venit sa discute cu Gica Hagi

Gica Hagi a avut parte de o vizita surpriza joi seara.

Rivaldo, fostul jucator al Barcelonei si al celor de la AC Milan si fost castigator al Balonului de Aur, a venit in cantonamentul celor de la Viitorul.

Rivaldo a venit sa discute cu fiul sau, Rivaldinho, jucator care a explodat in acest sezon la echipa lui Hagi. Rivaldinho a marcat patru goluri si a oferit patru pase decisive in sase meciuri jucate pana acum.

???? We had a special guest at tonight's training. Welcome back to #Constanta, @RIVALDOOFICIAL ???????? pic.twitter.com/az7g8Gm5zy — Viitorul FC (@ViitorulFC) October 31, 2019

Rivaldinho a fost laudat de jurnalistii de la AS care a scris ca fiul lui Rivaldo poate ajunge in scurt timp in Serie A sau La Liga.



"Fiul lui Rivaldo se transforma in noua stea a fotbalului romanesc. Noua stea a fotbalului din Romania este un brazilian si are un nume ilustru: Rivaldinho. Fiul fostului fotbalist al lui Deportivo la Coruna si al Barcelonei triumfa in al doilea sezon la Viitorul, clubul detinut de Gica Hagi si unde Gica Popescu este presedinte. Conexiunea intre cei doi fosti jucatori ai Barcelonei si Rivaldo au permis ca fotbalistul sa ajunga in Romania in sezonul trecut. La 24 de ani, cu sase meciuri in prima liga in actualul sezon, Rivaldinho a marcat patru goluri si a oferit patru pase decisive. Bunele prestatii ale lui Rivaldinho nu au trecut neobservate de cateva cluburi din Italia. Fotbalul din Romania are relatii bune cu Serie A si nu ar mira pe nimeni daca va fi ofertat de acolo, mai ales daca va continua sa joace la fel de bine. Si in Spania sunt multi care si-ar dori sa-l vada la lucru pe fiul lui Rivaldo", au scris jurnalistii de la AS.