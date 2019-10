"Se transforma in noua stea a fotbalului romanesc!" Hagi se pregateste de inca un transfer URIAS: "Nu ar mira pe nimeni sa ajunga in Serie A!"

Gica Hagi propune un nou jucator pentru "export".

Gica Hagi a reusit sa-l revitalizeze pe Rivaldinho la FCSB, iar presa spaniola vorbeste in termeni laudativi despre fiul lui Rivaldo.

Mai mult, jurnalistii de la AS scriu ca Rivaldinho ar putea face in curand pasul spre un campionat mult mai puternic. Serie A sau La Liga sunt posibile destinatii pentru jucatorul lui Hagi.

"Fiul lui Rivaldo se transforma in noua stea a fotbalului romanesc. Noua stea a fotbalului din Romania este un brazilian si are un nume ilustru: Rivaldinho. Fiul fostului fotbalist al lui Deportivo la Coruna si al Barcelonei triumfa in al doilea sezon la Viitorul, clubul detinut de Gica Hagi si unde Gica Popescu este presedinte. Conexiunea intre cei doi fosti jucatori ai Barcelonei si Rivaldo au permis ca fotbalistul sa ajunga in Romania in sezonul trecut. La 24 de ani, cu sase meciuri in prima liga in actualul sezon, Rivaldinho a marcat patru goluri si a oferit patru pase decisive. Bunele prestatii ale lui Rivaldinho nu au trecut neobservate de cateva cluburi din Italia. Fotbalul din Romania are relatii bune cu Serie A si nu ar mira pe nimeni daca va fi ofertat de acolo, mai ales daca va continua sa joace la fel de bine. Si in Spania sunt multi care si-ar dori sa-l vada la lucru pe fiul lui Rivaldo", au scris jurnalistii de la AS.