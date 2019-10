Cum a pierdut Dinamo doi jucatori de nationala si 4 milioane de euro dintr-un foc: "Mi-au fost propusi, dar nu puteam concura cu Viitorul!" Hagi a dat lovitura cu ei

Dinamo putea avea aproape 4 milioane de euro in conturi in acest moment.

Gabriel Raduta, seful centrului de copii si juniori din "Stefan cel Mare", a dezvaluit ca Razvan Marin si Denis Dragus i-au fost propusi prima data lui pentru a-i lua la Academia lui Dinamo.

Din pricina conditiilor, cei doi jucatori au ales Viitorul lui Hagi. Peste doar cativa ani, Hagi dadea doua lovituri importante cu Marin si Dragus. In decurs de doi ani, Marin si mai apoi Dragus erau cumparati de Standard Liege. Belgienii au platit 2 milioane de euro pentru Razvan Marin si 1,8 milioane de euro pentru Dragus.

"Denis Dragus mi-a fost propus mie prima data. Era la Marcel Pigulea, la Luceafarul, mi-a fost propus de catre tatal lui, care a fost coleg cu mine la Dinamo. Mi-a fost propus si Razvan Marin. Doar ca eu n-am avut posibilitatea sa-i iau, prin prisma conditiilor pe care le avem comparativ cu Hagi, care are totul. Am fost la meciuri, i-am vazut. N-am putut sa-i ademenesc. Hagi are un mare merit pentru instruirea lor. Acum, Viitorul e cea mai buna academie. Suntem pe pozitii ierarhice diferite. Eu sunt intr-o Dacie din 1990 si ma bat cu Hagi, care e intr-un Porsche din 2019", a declarat Gabriel Raduta pentru GazetaSporturilor.