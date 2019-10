"E greu sa vorbesti dupa asemenea greseli mari! Le-am facut cadou 3 goluri!" Ce spune Hagi despre o posibila convocare a lui Iancu la nationala: "Nu ma pricep eu!"

Gica Hagi a fost suparat pe jucatorii sai dupa esecul cu Dinamo, scor 2-3. Toate cele trei goluri marcate de adversari au fost cadouri facute de jucatorii Viitorului este de parere Hagi.

"Regele" a avut si un premiant dupa acest meci: Boboc, autorul unui gol fabulos din foarfeca, l-a impresionat pe Hagi!

"Am inceput meciul foarte bine, am avut ocazii, dar nu am marcat. La pauza am zis ca in fotbal se poate intampla orice, dar am luat iar un gol prea usor. Din minutul 60 am aratat ca o echipa buna, a iesit un meci frumos. Am avut ocazia de 3-3, dar a scos de pe linia portii. Termin meciul suparat pe de o parte, dar pe alta parte am jucat 30 de minute bune pe final si sunt incantat. Boboc a facut un meci fantastic. Am creat ocazii, am revenit de la 0-3. Greseli mari individuale si e greu sa mai vorbesti. Le-am facut cadou trei goluri. Gabi Iancu are o crestere importanta, dar nu stiu daca merita la nationala. Nu ma pricep, nu zic nimic", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.