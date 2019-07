Gica Hagi nu are emotii! I-a gasit deja inlocuitor lui Ianis: cine va juca in meciul de Supercupa cu CFR, in locul capitanului Viitorului

Viitorul si CFR Cluj deschid noul sezon in Romania.

Viitorul si CFR Cluj se intalnesc sambata seara, ora 20:00, in Supercupa Romaniei. Dupa un sezon trecut reusit si un Campionat European fabulos alaturi de nationala de tineret, Ianis Hagi nu mai intra in vederile tatalui sau pentru noua stagiune.

Este de asteptat ca in cateva zile sa se oficializeze transferul lui Ianis la o echipa din Vest, astfel ca Gica Hagi i-a pregatit deja inlocuitor la mijlocul terenului.

"Maine e Pitu pe margine, 2002, in spatele lui Matan. Joaca Matan, deci in spatele lui Ianis e Matan, asa ca avem jucatori. E Ganea, 1999. Maine, Ganea si Matan vor juca, doi jucatori de 99 in fata", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.