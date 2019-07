Inlocuitor BOMBA pentru Ianis la Viitorul! Transferul complet neasteptat pregatit de Hagi

Ianis Hagi e aproape de un transfer, iar Gica Hagi i-a gasit inlocuitorul.

Ianis Hagi s-a remarcat la EURO U21 si a intrat in atentia unor mari cluburi europene. S-a vorbit despre Barcelona sau Borussia Dortmund, dar Anderlecht este favorita sa obtina semnatura mijlocasului roman. Ianis Hagi va lua decizia finala in privinta transferului sau pana duminica, iar tatal sau ii cauta inlocuitor.



Gabi Torje, dorit la Viitorul!

Dupa ce i-a transferat pe Steliano Filip si Gabi Iancu, Gica Hagi vrea acum sa-l aduca pe Gabi Torje la Viitorul. La 29 de ani, Torje e liber de contract dupa ce si-a reziliat contractul cu Sivasspor din Turcia. Torje a mai avut o tentativa nereusita in Liga 1 in urma cu doua sezoane, cand a ratat calificarea in playoff cu Dinamo, iar acum ar putea sa revina la Viitorul, scrie Gazeta Sporturilor.

Gica Hagi si Gabi Torje au mai lucrat impreuna la Poli Timisoara in sezonul 2005-2006, cand Hagi i-a oferit debutul mijlocasului in prima liga.

Poli Timișoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Koynaspor, Osmanlispor, Terek Grozny și Karabukspor sunt echipele schimbate de Gabi Torje in cariera.

550.000 de euro e cota lui Torje.



Gica Hagi resusciteaza cariere!

Pe langa tinerii promovati, Gica Hagi e recunoscut pentru faptul ca aduce jucatori experimentati aflati in impas si ii repune pe picioare. Denis Alibec a revenit din Italia la Viitorul, dupa care a ajuns la Astra si a devenit golgheter si campion. Tucudean si-a relansat cariera la Viitorul, la fel si Eric sau Achim.