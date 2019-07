ULTIMA ORA | Inca un club important a intrat in cursa pentru Ianis Hagi si e gata sa "sparga banca" pentru a-l transfera de la Viitorul

Inca un club a intrat in cursa pentru semnatura lui Ianis Hagi!

Ianis Hagi (20 de ani) este unul dintre cei mai curtati fotbalisti romani in momentul de fata. Internationalul de tineret a impresionat la EURO U21, unde a marcat si doua goluri. El ar putea fi protagonistul unei mutari in urmatoarele zile. Sursele www.sport.ro noteaza ca Gica Hagi are o oferta de 8.000.000 euro de la Sevilla pentru Ianis. Borussia Dortmund si Genk sunt alte formatii care s-au aratat interesate de serviciile sale.

Anderlecht a intrat in cursa pentru Ianis Hagi

Surse din Belgia noteaza ca la Bruxelles a inceput sa prinda contur ideea unei oferte a lui Anderlecht pentru Ianis Hagi. Fosta echipa a lui Stanciu si Chipciu, totodata si fosta campioana a Belgiei, e tentata de roman. Anderlecht este antrenata acum de Vincent Kompany!

Pentru a-l transfera pe Ianis Hagi, Anderlecht va fi nevoita sa se apropie de pretul pe care l-a platit in schimbul lui Nicusor Stanciu, record in istoria clubului belgian.

Pe de alta parte, cu variante precum Sevilla, sansele ca Ianis Hagi sa aleaga Anderlecht par destul de mici.