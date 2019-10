Daniel Ghita l-a atacat pe Catalin Morosanu dupa infrangerea din China! Mesajul luptatorului

Daniel Ghita a pierdut primul meci la Campionatul Mondial de Wushu din China!

Daniel Ghita a revenit in Wushu, acolo unde a avut rezultate bune in trecut. Luptatorul in varsta de 38 de ani a pierdut insa cu rusul Rizvan Kuniev inainte de limita, dupa ce in 2017 cucerise medalia de bronz pentru Romania.



Daniel Ghita: Am reprezentat gratis Romania!

Ghita nu l-a uitat nici pe Catalin Morosanu, cel care l-a acuzat ca a cerut sume imense pentru o lupta directa in ring. Daniel Ghita spune ca e dispus sa lupte si gratis pentru cauzele pe care le sustine.

"Cand Federatia Romana , te roaga sa mergi sa reprezinti Romania, fara bani, ca federatiile din Romania nu au bani sa plateasca sportivii de performanta, eu am acceptat sa plec sa reprezint Romania intr un sport pe care nu il practic, fara remuneratie Daca esti patriot mergi pentru tara ta oriunde in lume!

Am fost mandru sa fiu prezent , aici, la Campionatul Mondial Wushu, China 2019. Am pierdut, dar anul viitor luam medalia de aur!

Sa i vedem acum pe carcotasii care minteau opinia publica , de frica sa nu lupte cu mine, ca le-a cerut Ghita sute de mii de Euro pentru o lupta. Eu lupt si gratis! Cand vrei sa lupti, lupta!

Sunteti toti mari patrioti pe Facebook, steaguri, tricolorul peste tot, dar cand are nevoie Romania de voi la un campionat mondial, daca nu primiti bani ..nu va prezentati! Exceptie, Andrei Stoica. Impreuna am mers sa reprezentam Romania in 2017 la Wushu. Am luat medalia de bronz.

Felicitari, tot respectul domnului Patrut Grindeanu si antrenorului Horatiu Barleanu, ca se lupta pentru acest sport si fac sacrificii inumane! Om de omenie si om care respecta sportul si sportivii!", a postat Daniel Ghita pe Facebook.