"A fost prea tanar sa duca!" Mesajul lui Ghita Muresan dupa accidentul teribil in care Kobe Bryant a murit! Ce a spus

Ghita Muresan a vorbit despre tragedia in care Kobe Bryant si-a pierdut viata.

Ghita Muresan a vorbit despre accidentul tragic in care Kobe Bryant si-a pierdut viata alaturi de alte 8 persoane si a spus ca este o foarte trista pentru familia sa si pentru familia NBA.



"Veste este adevarata si foarte trista. NBA inca nu a dat niciun anunt, dar stim cu totii deja ca e adevarat. Este o zi tare trista pentru familia lui Kobe si pentru familia NBA. As fi vrut sa fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tanar sa duca. Aseara, LeBron James i-a doborat recordul de puncte si toata lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o intamplare nefericita. Nu suntem pe Pamant o vesnicie, dar as fi vrut si am fi vrut cu totii ca el sa stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucator si nu doar in lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins multi copii sa vina la baschet", a declarat Ghita Muresan pentru News.ro

Ghita Muresan a rememorat si cateva episoade din cariera sa in care s-a duelat cu Kobe Bryant.

"Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am intalnit de cateva ori. Am jucat impotriva lui cand era la inceputurile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru multi iubitori ai baschetului si a schimbat multe vieti. Este extrem de trist ca s-a dus. Putea sa mai faca atat de multe in viata. Mai ales ca are o familia atat de frumoasa. Sper ca familia lui si familia NBA sa treaca cat mai repede peste aceasta tragedie", a mai spus Ghita Muresan.