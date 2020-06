Gigi Becali pregateste super LOVITURI pe piata transferurilor: "Ii iau si pe Ghita si pe Chindris!" Conditiile patronului

Gigi Becali este interesat de Virgil Ghita si Andrei Chindris.

Interesul lui Gigi Becali pentru Andrei Chindris este cunoscut din urma cu un an, de cand tot incearca sa il transfere de la Botosani, insa negocierile au picat mereu. Recent, patronul FCSB a dezvaluit ca este interesat si de Virgil Ghita, de la Viitorul.

Gigi Becali a dezvaluit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" ca ii va transfera pe amandoi la FCSB, doar daca echipa va lua campionatul.

"Cineva mi-a zis ca mai bine il iau pe Ghita decat pe Chindris. Eu am zis ca ii iau pe amandoi atunci. Am vorbit cu Gica, a zis ca vorbim mai tarziu. Cu Chindris mai astept 2-3 luni de zile sa vad ce se intampla, cum se manifesta echipa, daca am sanse la campionat. Daca luam campionatul ii iau pe amandoi si pe Chindris si pe Ghita", a spus Gigi Becali la PRO X.