Ar putea fi LUPTA ANULUI pentru Romania! Daniel Ghita renunta la duelul cu Morosanu pentru a se bate cu cel mai tare GREU al momentului! Cu cine vrea sa lupte "samuraiul"

Daniel Ghita are planuri mari pentru 2020.

Daniel Ghita a renuntat la o posibila lupta cu Morosanu si obiectivul numarul 1 pentru 2020 este un meci cu Rico Verhoeven.

Anuntul a fost facut de Eduard Irimia, care spune ca Daniel Ghita il vaneaza pe Rico de ceva timp:

"In mod sigur Daniel Ghita va lupta si in 2020, dar nu o va face impotriva lui Morosanu. Din informatiile mele el vrea sa se lupte cu Rico Verhoeven, dar nu stiu daca Rico o sa accepte pentru ca el are contract cu Glory, iar Ghita nu mai lupta de mult timp in aceasta promotie.

Daniel Ghita are o polita de platit lui Rico, deoarece considera ca in 2014, desi lupta dintre ei a fost stransa, totusi arbitrii l-au declarat castigator pe olandez nemeritat. Si eu voi incerca sa ii propun lui Daniel Ghita un meci. Nu va pot spune acum cu ce adversar, dar vom discuta cu Daniel. Indiferent de situatie, Daniel Ghita ramane un luptator care trebuie sa fie un model pentru cei tineri din toate punctele de vedere", a spus Eduard Irimia pentru prosport.

Rico Verhoeven s-a batut ultima oara cu Badr Hari, pe 21 decembrie. Lupta celor doi a fost revansa, dupa ce primul meci fusese castigat de Verhoeven. Olandezul a castigat si al doilea meci, dupa ce Badr Hari s-a accidentat la picior si a fost nevoit sa se retraga. Hari il pusese de doua ori pe Rico la podea, insa accidentarea l-a oprit din drumul spre castigarea revansei.

Verhoeven (30 de ani) este campionul categoriei grea in kickboxing.