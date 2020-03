Daniel Ghita, despre criza care va lovi Romania: "Multi o sa moara de foame! Guvernul si presedintele nu ne ajuta cu nimic"

Luptatorul roman trage un semnal de alarma.

Daniel Ghita, unul dintre cei mai buni luptatori pe care i-a dat Romania, anticipeaza un scenaru sumbru dupa ce pandemia de coronavirus se va termina. El spune ca o criza economica este chiar dupa colt, iar multi oameni vor fi afectati, chiar el fiind nevoit inca de pe acum sa-si sisteze activitatile la salile de sport unde antreneaza sportivi.

"Am un contract semnat cu o companie mare din strainatate, insa din cauza situatiei actuale... Eu ma pregatesc, nu am intrerupt antrenamentele, dar sunt restrictii. Oricum, in perioada asta ne concentram asupra celor care sunt nevoiasi. Eu dau o mana de ajutor pentru a trece cu usurinta peste momentele acestea, ca pana la urma, nici Guvernul, nici presedintele nu ne ajuta cu nimic.

Problema va fi una economica, va bubui. Foarte multi o sa moara de foame, cel putin asta cred despre IMM-uri. O sa fie dezastru fiindca Guvernul nu ia masuri pentru a ajuta. Si eu mi-am închis sălile de sport, acolo unde cresc copii, unii care au ajuns la un nivel bun", a spus Ghita, pentru ProSport.