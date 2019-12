"Te faci de ras ca postezi in caruta la tara! Nu esti in Bali?" Daniel Ghita, mesaj DUR de sarbatori! Ce l-a deranjat pe acesta si ce a postat pe retelele de socializare

Daniel Ghita a postat un mesaj pe retelele de socializare.

Daniel Ghita a postat un mesaj dur pe retelele de socializare in care critica maniera in care unii oameni isi petrec sarbatorile de iarna. Acesta este de parere ca ar trebui sa pastram traditiile romanesti si nu ar mai trebui sa imprumutam din traditiile altor tari.

"Dragilor ma iertati ca va rog sa incetati cu pozele cu craciunitele si pulover cu Mos Craciun! Romanii au IE si straie stramosesti. De ce nu va imbracati in ele?

Toata lumea ma suna: Cum? Nu ai pulover cu Mos Craciun? Nu am! Mare dezamagire! Cum, nu se poate, Daniel. Saracul copil, nu te vede familia cu pulover rosu, cornite de cerb la masina?

Cum? Nu ai fost la Targu de Craciun! Nu, domnule, nu am fost! Trebuia? Targu asta nu este tipic romanesc. Eu nu imi aduc aminte ca noi aveam asa ceva in copilarie? Targ de Craciun e tipic nemtesc.

Peste tot muzica "Merry X-mas" ca iti vine sa vomiti. Colinda tipic romaneasca nu mai merge in Romania? Fac reclamatie peste tot si intreb: colinda nu aveti? Nu avem! Nu e la moda.

Anul trecut am mers la tara. Am pus poza si un film cu o caruta. Ma suna toata lumea: Cum? Nu esti in Bali? Maldive? Hai, te invitam in Austria, la Kitzbuhel. Te faci de ras ca postezi in caruta la tara! Toti ati crescut in Bali? Nu este Craciunul sa mergi la tara la bunici? Nu, nu mai e la moda!

Refuz sa fiu in pas cu moda, sa am pulover cu Mos Craciun, Targuri de Craciun, sa aud Mariah Carey pest tot si goana asta dupa cadouri. Oribil, noi cu o traditie bogata sa copiem toate mizeriile! Sper, sa nu mai vad poze cu cadouri sub brad! Materialismul domina, multa ipocrizie, si dam dovada ca nu stim sa ne respectam stramosii! Ne pierdem indentitatea, pentru ca am devenit turme de oi.

Sarbatori binecuvantate! O colinda, un carnata si mai vizitati si parintii, bunicii la tara. Lasati superficialitatea si materialismul", a scris Daniel Ghita pe retelele de socializare.