Daniel Ghita il distruge pe Benny chiar inaintea luptei cu Badr Hari: "Pe cine a batut el? Pentru mine nu e un meci important"

Daniel Ghita a facut o scurta avancronica a luptei dintre Benny Adegbuyi si Badr Hari.

Benny Adegbuyi si Badr Hari se vor lupta in vara acestui an, iar Daniel Ghita spune ca invingatorul acestui duel nu poate fi decat luptatorul marocan.

Daniel Ghita spune ca Benny nu are niciun atuu pentru a-l surprinde pe Bard Hari si meciul nu va fi deloc unul interesant:

"Nici nu trebuie sa pariez. Se stie din start castigatorul. In primul rand, Benny nu are viteza, nu are forta, deplasare, combinatii pentru a-l surprinde pe Badr, in schimb Hari are viteza, tehnica, explozie, combinatii si lovituri imprevizibile.

Pe cine a batut Benny? Ca nu a batut pe nimeni. Eu l-am invins pe Jamal Ben Saddik in 15 secunde si el a luat bataie de la Jamal, care putea folosi doar o mana. Pentru mine nu este un meci important, asa cum spune presa, deja se stie...Eu vorbesc rational si practic. Spun despre fiecare sportiv ce calitati are si ce putere detine de a realiza ceva in ring", a spus Daniel Ghita pentru ProSport.

Badr Hari va reveni in ring dupa ce s-a accidentat in meciul cu Rico Verhoeven, pe 21 decembrie 2019. Marocanul l-a dominat atunci pe Rico, insa a sfarsit accidentandu-se la picior.

Lupta lui Hari cu Benny va avea loc pe 20 iunie, la Rotterdam.