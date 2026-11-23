După 11 etape, Manchester United ocupă locul 19, cu numai opt puncte, și a înregistrat cel mai slab start de campionat din sezonul 1972/73. În plus, echipa are doar o victorie, cinci remize și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 14-23.

Ce șanse are Manchester United să retrogradeze la finalul sezonului

Ultimul rezultat a amplificat criza de pe Old Trafford. Manchester United a fost învinsă cu 0-4 de Liverpool, într-un meci în care Leny Yoro a fost eliminat în minutul 8. Dominik Szoboszlai și Florian Wirtz au punctat în prima repriză, iar Rio Ngumoha și Victor Munoz au completat tabela după pauză.

Potrivit estimărilor supercomputerului OPTA, „Diavolii Roșii” au 27% șanse să retrogradeze în Championship la finalul actualei stagiuni. Mai mult, formația lui Mauricio Pochettino are doar 0,01% șanse să câștige titlul.