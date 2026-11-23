Ciprian Marica este de părere că mutarea ar fi o greșeală și avertizează că repatrierea fotbaliștilor cu experiență blochează tinerii de perspectivă și reprezintă un pas înapoi în carieră.

Fostul atacant al echipei naționale consideră că întoarcerea unui jucător matur la un club unde a mai activat denotă o plafonare sportivă a acestuia, oferind exemplul deciziilor luate în trecut la Farul Constanța.

„Noi la Farul cel puțin am făcut lucrul ăsta de nenumărate ori. Eu nu sunt pentru, sincer! Din mai multe considerente. Când te întorci înapoi de unde ai plecat, cumva e un regres, oricum ai vrea să o dai. Și când regresezi, la o vârstă înaintată, vii ușor resemnat. Atunci, în locul lui, aș prefera un jucător tânăr, de perspectivă”, a spus Ciprian Marica, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

„Eu nu înțeleg de ce cluburile din România nu promovează mai multi jucători tineri. Pentru că ne ducem în zona asta de jucători cu experiență și tragem de ei. Dar care e finalitatea? De ce fac asta? Unde mă duce? Ajung să joc în cupele europene? Băi... nu prea! De cupele europene nu suntem. Nu știu, Craiova mi se pare singura echipă care a câștigat tot ce se putea în România, defilează, e peste nivelul Ligii 1, cu o construcție excelentă, dar care trebuie să demonstreze și în cupele europene. Până acum o face bine spre foarte bine, să sperăm că va mai acumula puncte și va merge mai departe”, a adăugat fostul internațional.