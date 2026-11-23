Edward Iordănescu (48 de ani) este aproape de a o prelua pe Watford, ocupanta locului 21 - primul deasupra liniei roșii - în Championship, a doua ligă engleză de fotbal.

Cunoscut ca unul dintre cele mai dure campionate din întreaga lume, Championship este o competiție jucată între 24 de echipe unde, la ora actuală, locurile care conduc în al treilea eșalon al fotbalului englez sunt ocupate de Burnley - echipă cu experiență recentă în Premier League -, Derby County și Preston North End - cluburi care au în palmares câte două campionate câștigate, în prima ligă.

Edi Iordănescu, descris în trei cuvinte de regizorul Remus Achim

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Remus Achim, regizorul care se pregătește de premiera documentarului VOYO „Iordănescu: în numele tatălui” l-a descris pe Edi Iordănescu în trei cuvinte.

„Edi Iordănescu este un om de la care eu am învățat foarte multe lucruri,” a spus Remus Achim, dezvăluind influența exercitată de fostul selecționer asupra lui, în timpul filmărilor.

Când i s-a cerut de către prezentatorul Andru Nenciu să caute trei cuvinte prin care să îl caracterizeze pe Edward Iordănescu, regizorul Achim a punctat, spunând: „Curajos, înțelept și credincios,” au fost adjectivele alese, în emisiunea Poveștile Sport.ro.