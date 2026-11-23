Edward Iordănescu (48 de ani) este aproape de a o prelua pe Watford, ocupanta locului 21 - primul deasupra liniei roșii - în Championship, a doua ligă engleză de fotbal.
Cunoscut ca unul dintre cele mai dure campionate din întreaga lume, Championship este o competiție jucată între 24 de echipe unde, la ora actuală, locurile care conduc în al treilea eșalon al fotbalului englez sunt ocupate de Burnley - echipă cu experiență recentă în Premier League -, Derby County și Preston North End - cluburi care au în palmares câte două campionate câștigate, în prima ligă.
Edi Iordănescu, descris în trei cuvinte de regizorul Remus Achim
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Remus Achim, regizorul care se pregătește de premiera documentarului VOYO „Iordănescu: în numele tatălui” l-a descris pe Edi Iordănescu în trei cuvinte.
„Edi Iordănescu este un om de la care eu am învățat foarte multe lucruri,” a spus Remus Achim, dezvăluind influența exercitată de fostul selecționer asupra lui, în timpul filmărilor.
Când i s-a cerut de către prezentatorul Andru Nenciu să caute trei cuvinte prin care să îl caracterizeze pe Edward Iordănescu, regizorul Achim a punctat, spunând: „Curajos, înțelept și credincios,” au fost adjectivele alese, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Documentarul „Iordănescu: în numele tatălui” va apărea pe VOYO
După ce a filmat documentare cu „Generația de Suflet”, Adrian Mutu, Simona Halep și Narcisa Lecușanu, regizorul Remus Achim a anunțat apariția următorului documentar VOYO.
„Lucrez la un film despre familia Iordănescu. Va avea premiera anul acesta. Este o poveste pe care eu mi-am dorit să o fac înainte de a face orice producție sportivă.
O să îți fac o mică introducere: eu mă uitam la tenis când România s-a calificat la EURO 2024, un meci dintre Djokovic și Rune, la Mastersul din Paris, iar când am auzit că România s-a calificat, m-am gândit că e imposibil ca doi oameni - tată și fiu - să ducă România la turnee finale. Mi se pare că e o poveste unică în fotbalul românesc, o poveste dincolo de performanță.
Am încercat să ajung la partea nevăzută a familiei Iordănescu, dincolo de toate lucrurile pe care le-am văzut: 'generalul,' omul dur, Edi, tipul care ținea frâiele... și am descoperit niște lucruri plăcute și la care nu te aștepți din partea lor.
Practic, am intrat în universul familiei Iordănescu și abia aștept ca oamenii să descopere această poveste, să vadă familia Iordănescu dincolo de fotbal,” a adăugat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre documentarul care va avea premiera în 2026.