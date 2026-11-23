Eduard Florescu, gata să semneze în România!

Eduard Florescu se află pe finalul recuperării după accidentarea teribilă din luna mai, la acel moment fiind legitimat la FC Hermannstadt. Fotbalistul nu a mai încheiat pe teren sezonul precedent, iar acum se află pe ultima sută a recuperării după accidentarea suferită la 11 mai 2026.

A suferit o ruptură de ligamente încrucișate, iar revenirea sa în meciurile oficiale este preconizată pentru începutul anului următor. În toată această perioadă, mijlocașul în vârstă de 29 de ani s-a recuperat în cadrul Bazei Sportive FCSB, de la Berceni, sub îndrumarea lui Ovidiu Kurti.

Eduard Florescu s-a recuperat după accidentarea teribilă din luna mai

Recent, într-o postare pe contul personal de Facebook, Florescu a transmis un mesaj de mulțumire familiei și celor din cadrul Bazei Sportive FCSB, care l-au ajutat în acest demers al revenirii.

Este gata să ia cea mai bună decizie și să semneze cu formația care îl va convinge, dar și la care are șanse cât mai mari să joace.