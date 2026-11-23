Eduard Florescu, gata să semneze în România!
Eduard Florescu se află pe finalul recuperării după accidentarea teribilă din luna mai, la acel moment fiind legitimat la FC Hermannstadt. Fotbalistul nu a mai încheiat pe teren sezonul precedent, iar acum se află pe ultima sută a recuperării după accidentarea suferită la 11 mai 2026.
A suferit o ruptură de ligamente încrucișate, iar revenirea sa în meciurile oficiale este preconizată pentru începutul anului următor. În toată această perioadă, mijlocașul în vârstă de 29 de ani s-a recuperat în cadrul Bazei Sportive FCSB, de la Berceni, sub îndrumarea lui Ovidiu Kurti.
Eduard Florescu s-a recuperat după accidentarea teribilă din luna mai
Recent, într-o postare pe contul personal de Facebook, Florescu a transmis un mesaj de mulțumire familiei și celor din cadrul Bazei Sportive FCSB, care l-au ajutat în acest demers al revenirii.
Este gata să ia cea mai bună decizie și să semneze cu formația care îl va convinge, dar și la care are șanse cât mai mari să joace.
”Vreau să mulțumesc din suflet familiei mele și tuturor celorlalți oameni care mi-au fost alături în aceste momente dificile, după accidentarea suferită. Sprijinul, încurajările și grija voastră au însemnat enorm pentru mine și mi-au dat puterea să merg mai departe.
Un mulțumesc special lui Ovidiu Kurti și Răzvan Vîlceanu pentru ajutorul oferit, pentru implicare și pentru faptul că mi-au fost alături atunci când am avut cea mai mare nevoie.
Am înțeles încă o dată că oamenii adevărați se cunosc la greu. Vă sunt recunoscător tuturor și nu voi uita niciodată ceea ce ați făcut pentru mine!
Acum privesc înainte cu încredere, sunt nerăbdător să revin și mai motivat ca niciodată! Perioada aceasta m-a făcut mai puternic, mai ambițios și mai hotărât să muncesc pentru a reveni acolo unde îmi este locul.
Revenirea se apropie! Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Dumnezeu e mare !”, a transmis Eduard Florescu pe contul personal de Facebook.
Eduard Florescu a dat un randament bun la FC Botoșani
Eduard Florescu a adunat în jur de 200 de meciuri în Superliga României, perioadă în care a marcat de 21 de ori și a oferit și 11 pase decisive. În carieră, a fost legitimat la CS Mioveni, Farul Constanța, FC Botoșani, FC Argeș, U Craiova, Yelimay (Kazahstan), Unirea Slobozia și FC Hermannstadt.
Cel mai bun randament l-a dat la FC Botoșani, unde a adunat 165 de partide, a marcat de 19 ori și a oferit un total de 10 pase decisive. Și la CS Mioveni a avut statistici bune, 10 goluri și 10 pase decisive, în 81 de apariții.