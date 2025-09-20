La finalul meciului, jucătorii lui Leo Grozavu au sărbătorit victoria alături de suporteri. Duelul din Moldova s-a disputat cu casa închisă, iar publicul "a explodat" după fluierul final.
Cele mai tari imagini după FC Botoșani - FCSB 3-1
Gazdele au sărbătorit din plin victoria împotriva campioanei en-titre. În galeria foto de mai jos poți vedea cele mai tari imagini de la finalul meciului FC Botoșani - FCSB, scor 3-1.
Cum a decurs meciul
FCSB a condus în Moldova, dar FC Botoșani a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36 după o centrare perfectă a lui Mamadou Thiam. Cu toate acestea, campioana nu a reușit să intre în avantaj la cabine.
Andrei Dumiter a înscris împotriva fostei sale echipe, în minutul 40, după o eroare mare în apărarea FCSB. Același Dumiter a irosit o ocazie colosală în minutul 60, când a lovit transversala din cinci metri.
Rezerva Mykola Kovtalyuk a dat lovitura în minutul 68, când a marcat la prima atingere de balon. FCSB nu a avut puterea să egaleze până la final, iar Kovtalyuk a dat lovitura de grație în prelungiri. Hervin Ongenda a centrat superb, iar atacantul din Ucraina a trimis cu capul în plasă pentru 3-1. Moldovenii au obținut a doua victorie la rând și urcă temporar pe locul 2 în campionat.
FC Botoșani are acum cel mai bun atac din campionat. Elevii lui Leo Grozavu au înscris 20 de goluri în primele 10 etape.
FCSB a suferit al cincilea eșec după primele zece etape și rămâne pe locul 11, cu numai șapte puncte. Campioana suferă teribil în campionat și se îndepărtează de zona de play-off. Unirea Slobozia se află pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off, cu 14 puncte.