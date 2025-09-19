Meciul este programat vineri, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Campioana României, FCSB, a avut un start foarte slab de sezon, chiar dacă a reușit să se califice în faza principală Europa League. În campionat, roș-albaștrii par că nu se mai regăsesc și sunt pe locul 11 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în nouă meciuri.

Echipa patronată de Gigi Becali a obținut o singură victorie în campionat în acest sezon și au înregistrat patru remize și patru înfrângeri.

Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.

Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

