Pentru antrenorul Leo Grozavu este a doua victorie obținută în carieră împotriva FCSB-ului. Prima a fost înregistrată pe 25 aprilie 2021, când tehnicianul o pregătea pe Sepsi OSK.



Ce a declarat Leo Grozavu după FC Botoșani - FCSB 3-1



La finalul meciului, antrenorul Leo Grozavu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi:



"Victoria este a tuturor botoșănenilor. O seară fantastică pentru noi. Una peste alta, toate felicitările băieților. Au avut un joc de luptă, de angajament. Am fost foarte inspirați în fazele de poartă. Cred că dacă eram mai atenți, puteam să mai înscriem goluri.



A fost o partidă frumoasă pentru cei prezenți pe stadion și pentru telespectatori. Ca să glumim, toată săptămâna ne-am salutat cu 'Batem FCSB!', ăsta era salutul din vestiar. Am profitat și de problemele din lotul adversarilor. Mă bucur că ne-a ieșit. Rezervele au intrat bine, au calitate, așa am obținut victoria.



Campionatul e lung, dar toate aceste puncte făcute acum vor conta în a doua parte. FCSB are jucători de calitate, au nevoie de un declic ca să revină pe linia de plutire. Dar nu e treaba mea să vorbesc despre alte echipe. Orice punct e important acum, la primăvară se numără bobocii", a spus Leo Grozavu, după FC Botoșani - FCSB 3-1.



FC Botoșani a pus-o la punct pe FCSB



FCSB a condus în Moldova, dar FC Botoșani a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36 după o centrare perfectă a lui Mamadou Thiam. Cu toate acestea, campioana nu a reușit să intre în avantaj la cabine.



Andrei Dumiter a înscris împotriva fostei sale echipe, în minutul 40, după o eroare mare în apărarea FCSB. Același Dumiter a irosit o ocazie colosală în minutul 60, când a lovit transversala din cinci metri.



Rezerva Mykola Kovtalyuk a dat lovitura în minutul 68, când a marcat la prima atingere de balon. FCSB nu a avut puterea să egaleze până la final, iar Kovtalyuk a dat lovitura de grație în prelungiri. Hervin Ongenda a centrat superb, iar atacantul din Ucraina a trimis cu capul în plasă pentru 3-1. Moldovenii au obținut a doua victorie la rând și urcă temporar pe locul 2 în campionat.



FC Botoșani are acum cel mai bun atac din campionat. Elevii lui Leo Grozavu au înscris 20 de goluri în primele 10 etape.



FCSB a suferit al cincilea eșec după primele zece etape și rămâne pe locul 11, cu numai șapte puncte. Campioana suferă teribil în campionat și se îndepărtează de zona de play-off. Unirea Slobozia se află pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off, cu 14 puncte.

