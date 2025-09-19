GALERIE FOTO Ocazie colosală în FC Botoșani - FCSB! Moldovenii au trecut milimetric pe lângă gol

FC Botoșani a ratat o ocazie imensă în repriza secundă a meciului cu FCSB de pe teren propriu.

Atacantul Andrei Dumiter (26 de ani) a fost la un pas de "dublă" în minutul 60 al duelului cu FCSB.

Andrei Dumiter a reluat în bara transversală din câțiva metri, după o lovitură de colț. Mingea a ricoșat în cinci metri, iar vârful de la FC Botoșani a reluat din cădere.

Mingea a lovit puternic bara transversală, apoi a ricoșat în direcția opusă, spre disperarea gazdelor.

Andrei Dumiter a reușit să egaleze pentru FC Botoșani în prima parte a duelului cu FCSB, dar apoi a trecut milimetric pe lângă golul de 2-1.

Cu toate acestea, FC Botoșani a reușit până la urmă să marcheze pentru 2-1. Mykola Kovtalyuk a punctat la prima atingere de balon, în minutul 68.

Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

