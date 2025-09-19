Atacantul Andrei Dumiter (26 de ani) a fost la un pas de "dublă" în minutul 60 al duelului cu FCSB.



Ocazie colosală în FC Botoșani - FCSB



Andrei Dumiter a reluat în bara transversală din câțiva metri, după o lovitură de colț. Mingea a ricoșat în cinci metri, iar vârful de la FC Botoșani a reluat din cădere.



Mingea a lovit puternic bara transversală, apoi a ricoșat în direcția opusă, spre disperarea gazdelor.



Andrei Dumiter a reușit să egaleze pentru FC Botoșani în prima parte a duelului cu FCSB, dar apoi a trecut milimetric pe lângă golul de 2-1.

