Campioana României a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, dar nu s-a bucurat foarte mult pentru că Botoșaniul a restabilit egalitatea patru minute mai târziu.



Andrei Dumiter a înscris din poziție ideală în poarta fostei sale echipe, după ce a profitat de o gafă a lui Baba Alhassan. Mijlocașul FCSB-ului a încercat să respingă din fața porții, dar a dat pe lângă minge.



FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

