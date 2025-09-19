GALERIE FOTO A dat pe lângă minge! Dumiter a profitat de o greșeală imensă și i-a dat gol FCSB-ului

A dat pe l&acirc;ngă minge! Dumiter a profitat de o greșeală imensă și i-a dat gol FCSB-ului Superliga
FCSB joacă pe terenul lui FC Botoșani în runda a zecea din Superliga României.

fc botosani - fcsb
Campioana României a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, dar nu s-a bucurat foarte mult pentru că Botoșaniul a restabilit egalitatea patru minute mai târziu.

Andrei Dumiter a înscris din poziție ideală în poarta fostei sale echipe, după ce a profitat de o gafă a lui Baba Alhassan. Mijlocașul FCSB-ului a încercat să respingă din fața porții, dar a dat pe lângă minge.

FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:

FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez

FCSB: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian

Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani
Giovanni Becali îi cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: "Trebuie să îi băgăm mințile în cap!"
Dezvăluirea din Giulești! Care este secretul din spatele parcursului excelent al Rapidului în Superliga
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!
A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: „Imbecililor care vorbesc”
FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”
Ocazie colosală în FC Botoșani - FCSB! Moldovenii au trecut milimetric pe lângă gol
Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

”Mai presus de orice rivalitate!” Cum a lăsat naționala de futsal vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026

stirileprotv Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

