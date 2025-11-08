Jucătorul născut în Ghana a devenit eligibil pentru Uganda după ce și-a schimbat cetățenia, mama sa fiind originară din această țară.

Baba Alhassan, mijlocașul de 25 de ani al campioanei României, a primit prima convocare la echipa națională a Ugandei.

Selecționerul Ugandei l-a inclus pe Baba în lotul pentru meciurile din noiembrie cu Ciad și Maroc, partide care fac parte din pregătirea pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025. Dacă va debuta, mijlocașul FCSB-ului va bifa prima prezență internațională din carieră.



Baba joacă pentru FCSB din 2024, când clubul lui Gigi Becali a plătit 600.000 de euro către Hermannstadt pentru transferul său. La campioana României, mijlocașul a strâns până acum 88 de meciuri, în care a reușit 2 goluri și 4 pase decisive.

