LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați se întâlnesc în primul meci al zilei din Superligă. Partida contează pentru etapa cu numărul 16.

Petrolul, neînvinsă de patru etape



Prahovenii sunt neînvinși în ultimele patru etape, interval în care au înregistrat două victorii și două remize. În același interval, gălățenii au câștigat trei partide, singurul insucces fiind cel de pe teren propriu cu U Cluj, scor 1-2.

12 dintre cele 23 de goluri marcate de Oțelul au fost înscrise în prima repriză. De partea cealaltă, Petrolul a înscris doar de 10 ori, cinci dintre reușite având la bază un moment static.

Sergiu Hanca, la meciul 200 în Superligă



În cazul în care va fi utilizat, Sergiu Hanca va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă (ASA Tg Mureș, Dinamo, Universitatea Craiova, Petrolul), competiție în care a debutat pe 2 martie 2015, în ASA Tg. Mureș - Ceahlăul Piatra Neamț 3-0.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 43 de ori, de 16 ori au câștigat prahovenii, de 14 ori s-au impus gălățenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Petrolul gazdă: 22 jocuri - 12 victorii Petrolul - 5 remize - 5 succese Oțelul.

Istoria întâlnirilor directe a început acum aproape patru decenii



Primul meci a avut loc pe 24 august 1986, 0-0 la Ploieşti, partida consemnând întâia remiză bifată de gălăţeni în SuperLigă. Pe băncile tehnice s-au aflat Mircea Dridea, respectiv Constantin Rădulescu.

Prima victorie din contul moldovenilor a venit pe 27 septembrie 1987, 2-1 la Ploieşti, golul victoriei fiind marcat de Tudorel Chivu în minutul 89.

Prahovenii vor simţi gustul succesului abia în cel de-al cincelea joc direct din campionat, pe 8 decembrie 1991, 1-0 acasă, marcator Costel Lazăr.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 26 martie 1994, 4-0 la Galaţi pentru „oţelari". Trupa de la malul Dunării era antrenată de Aurel Ţicleanu, în timp ce „lupii galbeni" îl aveau la conducerea tehnică pe Marin Ion.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 5 decembrie 1999, Oţelul - Petrolul 3-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 13 iulie 2025, Oțelul - Petrolul 0-0. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

