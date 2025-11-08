În acest moment, România se află pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu 10 puncte. După șase etape, prima reprezentativă a bifat trei victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



Marți, 15 noiembrie, de a ora 21:45, România o întâlnește pe Bosnia într-un meci de totul sau nimic! Tricolorii trebuie neapărat să îi învingă pe bosniaci.

Dar și pe San Marino în meciul de marți, 18 noiembrie, de la 21:45, ca să își păstreze șanse la accederea prin faza preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada



”One-man show” în Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu!



În acțiunile din lunile septembrie și octombrie, Mircea Lucescu l-a convocat pe starul Rapidului, Alexandru Dobre, care a fost integralist în amicalul cu Canada (0-3), titular cu Cipru în preliminariile CM 2026 (2-2), introdus în jocul de pregătire cu Moldova (2-1) și absent total din meciul cu Austria (1-0).



Pentru ultima ”dublă” cu Bosnia și San Marino, Alex Dobre a fost lăsat acasă, în ciuda faptului că a bifat evoluții consistente în luna octombrie. El a marcat trei goluri în Superliga pentru Rapid (două în 3-1 vs. Farul și unul în 4-1 cu Unirea Slobozia) și și-a trecut în cont și două reușite în Cupa României (4-2 cu CSC Dumbrăvița).



De la Rapid au fost însă convocați Marian Aioani și Claudiu Petrila.

Lotul României pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)