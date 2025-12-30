Uganda lui Baba Alhassan și-a pierdut orice șansă de a obține un loc în optimi, după golul primit de la Nigeria în minutul 28 și eliminarea unui jucător în repriza secundă. Tanzania a reușit să se califice pentru prima dată în istoria sa, după egalul 1-1 cu Tunisia, grație golului egalizator marcat de Feisal Salum în minutul 48 și a golurilor mai bune decât Palancas Negras (Angola).

Primele dueluri din optimile de finală:

  • Mali – Tunisia
  • Maroc – Tanzania

Echipe calificate după grupe

Grupa A: Maroc, Mali

Grupa B: Egipt, Africa de Sud

Grupa C: Nigeria, Tunisia, Tanzania

Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin

Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan

Grupa F: Camerun, Coasta de Fildeș, Mozambic

Top echipe de pe locul trei:

  • Tanzania (Grupa C) – 2 puncte, golaveraj -1
  • Mozambic (Grupa F) – 3 puncte, golaveraj 0
  • Benin (Grupa D) – 3 puncte, golaveraj 0
  • Sudan (Grupa E) – 3 puncte, golaveraj -2

Siyabonga Ngezana, fundașul central al FCSB, a fost integralist în victoria Africii de Sud cu 3-2 în fața Zimbabwe și a avut câteva intervenții decisive, contribuind la calificarea „Bafana Bafana” în faza eliminatorie.