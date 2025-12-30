Uganda lui Baba Alhassan și-a pierdut orice șansă de a obține un loc în optimi, după golul primit de la Nigeria în minutul 28 și eliminarea unui jucător în repriza secundă. Tanzania a reușit să se califice pentru prima dată în istoria sa, după egalul 1-1 cu Tunisia, grație golului egalizator marcat de Feisal Salum în minutul 48 și a golurilor mai bune decât Palancas Negras (Angola).



Primele dueluri din optimile de finală:



Mali – Tunisia



Maroc – Tanzania



Echipe calificate după grupe



Grupa A: Maroc, Mali



Grupa B: Egipt, Africa de Sud



Grupa C: Nigeria, Tunisia, Tanzania



Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin



Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan



Grupa F: Camerun, Coasta de Fildeș, Mozambic



Top echipe de pe locul trei:



Tanzania (Grupa C) – 2 puncte, golaveraj -1



Mozambic (Grupa F) – 3 puncte, golaveraj 0



Benin (Grupa D) – 3 puncte, golaveraj 0



Sudan (Grupa E) – 3 puncte, golaveraj -2



Siyabonga Ngezana, fundașul central al FCSB, a fost integralist în victoria Africii de Sud cu 3-2 în fața Zimbabwe și a avut câteva intervenții decisive, contribuind la calificarea „Bafana Bafana” în faza eliminatorie.

