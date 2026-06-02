A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!

FCSB se va despărți de mai mulți jucători în această vară, câteva dintre despărțiri fiind deja confirmate.

Baba AlhassanFCSBUganda
Printre jucătorii de care FCSB deja s-a despărțit se numără Baba Alhassan (26 de ani). Mijlocașul a ajuns la final de contract, iar la finala barajului pentru Conference League contra lui Dinamo nu a făcut parte din lot, fiind învoit din motive familiale.

Baba Alhassan, la naționala Ugandei după plecarea de la FCSB

Înaintea barajului cu Dinamo, Alhassan a părăsit România pentru a fi alături de soția sa, care urma să nască. Acum, mijlocașul a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România, în Marrakech (Maroc), acolo unde Uganda joacă două partide amicale.

Născut în Ghana, Baba Alhassan are și cetățenie ugandeză, iar în 2025 a debutat la echipa națională. Acum, selecționerul Paul Put l-a convocat pentru amicalele cu Tanzania (5 iunie) și Madagascar (8 iunie), care se vor disputa în Maroc.

În schimb, Elio Capdradossi, un alt jucător din Superliga care joacă pentru Uganda, nu a fost convocat pentru această acțiune. Fundașul Universității Cluj a acuzat o accidentare, notează site-ul oficial al Federației.

Baba Alhassan, de două ori campion al României cu FCSB, a fost achiziționat în ianuarie 2024 de la FC Hermannstadt. Mijlocașul a strâns 110 meciuri în tricoul bucureștenilor și a înscris două goluri.

