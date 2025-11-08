LIVE TEXT Dinamo - FK Csikszereda, de la 17:30! ”Câinii”, numărul 1 în Superligă în trei topuri diferite

Dinamo - FK Csikszereda, de la 17:30! &rdquo;C&acirc;inii&rdquo;, numărul 1 &icirc;n Superligă &icirc;n trei topuri diferite Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida de pe ”Arena Națională” contează pentru etapa cu numărul 16 din Superliga României.

TAGS:
DinamoFK CsikszeredaDinamo - FK Csikszeredaposesieșuturi pe poartă
Din articol

Dinamo - FK Csikszereda

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, Dinamo și FK Csikszereda se întâlnesc pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 16 din Superligă.

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 12 etape, în rest au șapte succese și patru remize.

Ciucanii au pierdut în runda precedentă, 0-3 cu Farul (deplasare), insuccesul venind după o serie pozitivă formată din două victorii și șase rezultate de egalitate.

Dinamo, numărul 1 în Superligă la posesie, la cele mai puține șuturi primite pe poartă și la cei mai puțini fotbaliști folosiți

59 % a fost media posesiei dinamoviștilor în turul sezonului regular (FK Csikszereda - 42,6 %), cea mai mare dintre toate competitoarele. 

Un alt amănunt statistic interesant care merită menționat este cel privind șuturile expediate de adversari pe spațiul porții bucureștenilor, doar 43, cele mai puține (FK Csikszereda - 99, cele mai multe).

26 dintre cei 29 de jucători utilizați de ciucani au debutat în SuperLigă pe durata acestui sezon. 

De partea cealaltă, Dinamo este formația care s-a bazat pe cei mai puțini fotbaliști, doar 24, cinci dintre ei bifând prezențe în fiecare etapă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 14 iulie 2025, FK Csikszereda - Dinamo 2-2 (M. Sivis - autogol, Z. Bodo / Al. Musi, E. Gnahore). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Sepsi OSK face show, Steaua, CS Dinamo și liderul ne&icirc;nvins Corvinul Hunedoara joacă și ele ACUM! Vezi echipele de start
Sepsi OSK face show, Steaua, CS Dinamo și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă și ele ACUM! Vezi echipele de start
Rapid - FC Argeș, derby de play-off &icirc;n Giulești de la ora 20:30!
Rapid - FC Argeș, derby de play-off în Giulești de la ora 20:30!
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
&rdquo;One-man show&rdquo; &icirc;n Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu!
”One-man show” în Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu!
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, primul meci al zilei, de la 14:30! Sărbătoare pentru Sergiu Hanca
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, primul meci al zilei, de la 14:30! Sărbătoare pentru Sergiu Hanca
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali

Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali

Giovanni Becali, detalii &icirc;ngrijorătoare despre Dan Petrescu: Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg

Giovanni Becali, detalii îngrijorătoare despre Dan Petrescu: "Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg"

Aflată &icirc;n plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Italienii &icirc;l iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul rom&acirc;n

Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român

UEFA a făcut anunțul după golul de pus &icirc;n ramă &icirc;nscris de Darius Olaru &icirc;n meciul cu Basel

UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel

Explodează bomba lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant!

Explodează "bomba" lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant!



Recomandarile redactiei
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
&rdquo;One-man show&rdquo; &icirc;n Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu!
”One-man show” în Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu!
Florentino Perez, gata să v&acirc;ndă Real Madrid! Toate detaliile
Florentino Perez, gata să vândă Real Madrid! Toate detaliile
Basarab Panduru, stupefiat de decizia lui Mircea Lucescu: &rdquo;Nu mai &icirc;nțelege nimic omul&rdquo;
Basarab Panduru, stupefiat de decizia lui Mircea Lucescu: ”Nu mai înțelege nimic omul”
Sepsi OSK face show, Steaua, CS Dinamo și liderul ne&icirc;nvins Corvinul Hunedoara joacă și ele ACUM! Vezi echipele de start
Sepsi OSK face show, Steaua, CS Dinamo și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă și ele ACUM! Vezi echipele de start
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Clasificarea academiilor de fotbal din Rom&acirc;nia pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru &rdquo;tricolor&rdquo;
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Statistică uluitoare &icirc;n primele 20 de minute din repriza secundă a derby-ului City - Arsenal. Ce posesie au avut cetățenii
Statistică uluitoare în primele 20 de minute din repriza secundă a derby-ului City - Arsenal. Ce posesie au avut 'cetățenii'
Real Madrid, un nou record negativ! Cifrele spun totul despre formatia lui Solari! De 8 ani nu s-a mai intamplat acest lucru!
Real Madrid, un nou record negativ! Cifrele spun totul despre formatia lui Solari! De 8 ani nu s-a mai intamplat acest lucru!
CITESTE SI
Rom&acirc;nia, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

stirileprotv România, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Black Friday &bdquo;tradițional&rdquo;: Rom&acirc;nii au cumpărat de toate, de la porci &bdquo;&icirc;n viu&rdquo; la bilete de vacanță și lingouri de aur

stirileprotv Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!