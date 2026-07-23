Fostul mijlocaș de la FCSB, CFR Cluj și Dinamo a semnat cu o echipă din străinătate

Carp a fost transferat de formația cipriotă la pachet cu un alt internațional moldovean, atacantul central Nicolae Milinceanu (33 de ani).

Mijlocașul defensiv Cătălin Carp (32 de ani) a ajuns la un acord cu Agia Napa, divizionară secundă din Cipru.

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„Fotbaliștii moldoveni Cătălin Carp și Nicolae Milinceanu (în imagine) vor continua cariera la clubul Agia Napa din al doilea eșalon valoric din Cipru.

Carp, în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract pe un an cu clubul cipriot. Mijlocașul s-a alăturat echipei Agia Napa după ce a evoluat pentru Concordia Chiajna din România. În Liga 2 el a bifat 17 meciuri și a marcat un gol în sezonul trecut.

Acesta este al doilea său club din Cipru, după ce în sezonul 2024/25 a evoluat pentru Omonia 29 Mai, cu 16 partide disputate.

La același club va evolua și atacantul în vârstă de 33 de ani Nicolae Milinceanu. El a venit de la Doxa Katokopias, unde a jucat 25 de meciuri, a înscris 4 goluri și a oferit 2 pase decisive în sezonul anterior. Milinceanu a semnat un contract valabil până pe 31 mai 2027.

Carp a disputat 36 de meciuri și a marcat 2 goluri pentru echipa națională a Moldovei. Milinceanu are la activ 15 meciuri internaționale, 2 goluri înscrise și o pasă decisivă”, a notat site-ul moldfootball.com.

CV de Superligă pentru Cătălin Carp

Cătălin Carp a strâns meciuri la mai multe echipe din fotbalul românesc: CFR Cluj (20 de partide, o pasă de gol), Farul Constanța (18 jocuri), UTA (18 meciuri, două goluri), Dinamo (15 partide, două goluri), FCSB (13 meciuri, o pasă de gol) și Concordia Chiajna (17 apariții, un gol).

La rândul său, Nicolae Milinceanu a jucat în România pentru Petrolul (șapte meciuri și un gol) și Rapid (două apariții).