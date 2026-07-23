Naționala Italiei, câștigătoarea Campionatului European 2020 (turneu disputat un an mai târziu, în 2021), a ratat trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial: CM 2018, CM 2022 și CM 2026.

La turneul final din Brazilia, în 2014, ultimul CM la care a participat ”Squadra Azzurra”, naționala Italiei a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a terminat pe 3 în Grupa D cu trei puncte.

Iar la EURO 2024, la care a participat din postura de campioană en-titre, Italia a ieșit din grupe, dar a fost eliminată în optimi de Elveția, scor 0-2, după un meci în care nu a arătat nimic.

”Antrenor de talie mondială!” Pe lângă Guardiola, italienii negociază cu un alt nume uriaș pentru postul de selecționer

Italienii sunt însă hotărâți să șteargă imaginea negativă conturată în ultimii ani, motiv pentru care a fost ales și un nou președinte al Federației Italiene de Fotbal. Giovanni Malago i-a luat locul în iunie lui Gabriele Gravina.

Mai mult decât atât, Paolo Maldini a fost numit recent noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal și, în același timp, președintele ”Club Italia”.

De șapte ori campion al Italiei cu AC Milan, Maldini a evidențiat că federația are deja două nume mari pe listă pentru postul de selecționer la prima reprezentativă, rămas vacant în urma plecării lui Gennaro Gattuso în aprilie 2026.

”I-am contactat pe Carlo Ancelotti și Pep Guardiola. Am vrut să începem discuțiile cu cei mai buni antrenori de talie mondială, pentru a afla dacă ar putea fi disponibili pentru postul de selecționer al Italiei”, a spus Maldini, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Despre Pep Guardiola s-a tot vorbit în ultimul timp că ar urma să preia naționala Italiei, mai ales că s-a despărțit de Manchester City la finele stagiunii precedente. Carlo Ancelotti e selecționerul Braziliei și are contract cu federația până în 2030.