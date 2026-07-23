După două sezoane și jumătate petrecute în Premier League, la Tottenham, Radu Drăgușin a fost împrumutat la Fiorentina pentru un sezon. Italienii vor avea obligația să îl transfere definitiv în cazul în care fundașul central va ajunge la un anumit număr de meciuri.

Andy Robertson a preluat numărul 3 la Tottenham, purtat sezonul trecut de Drăgușin

La câteva săptămâni după plecarea lui Drăgușin, Tottenham a anunțat că tricoul cu numărul 3, care îi aparținea românului, va fi purtat în noua stagiune de Andy Robertson (32 de ani), fundașul care a semnat în această vară cu londonezii. Scoțianul s-a despărțit de Liverpool, la care a petrecut 9 sezoane și alături de care a cucerit Champions League și două titluri în Premier League.

"Am purtat numărul 26 la Hull City și Liverpool, dar știam că numărul 26 nu a mai fost purtat la Tottenham de la legendarul Ledley King. Nu l-am luat din respect pentru el, care a fost un jucător incredibil și a realizat foarte multe la acest club.

Și numărul 3 înseamnă mult pentru mine. Este cel pe care îl am și la echipa națională, iar cu 3 am multe amintiri frumoase. Când am auzit că numărul 3 a devenit disponibil, nici n-am stat pe gânduri", a spus Robertson.