VIDEO Drăgușin e istorie! Tricoul său a ajuns la un fotbalist uriaș: "Nici n-am stat pe gânduri"

Drăgușin e istorie! Tricoul său a ajuns la un fotbalist uriaș: &quot;Nici n-am stat pe gânduri&quot; Premier League
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) a plecat în această vară de la Tottenham și a semnat cu Fiorentina, formație din Serie A.

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După două sezoane și jumătate petrecute în Premier League, la Tottenham, Radu Drăgușin a fost împrumutat la Fiorentina pentru un sezon. Italienii vor avea obligația să îl transfere definitiv în cazul în care fundașul central va ajunge la un anumit număr de meciuri.

Andy Robertson a preluat numărul 3 la Tottenham, purtat sezonul trecut de Drăgușin

La câteva săptămâni după plecarea lui Drăgușin, Tottenham a anunțat că tricoul cu numărul 3, care îi aparținea românului, va fi purtat în noua stagiune de Andy Robertson (32 de ani), fundașul care a semnat în această vară cu londonezii. Scoțianul s-a despărțit de Liverpool, la care a petrecut 9 sezoane și alături de care a cucerit Champions League și două titluri în Premier League.

"Am purtat numărul 26 la Hull City și Liverpool, dar știam că numărul 26 nu a mai fost purtat la Tottenham de la legendarul Ledley King. Nu l-am luat din respect pentru el, care a fost un jucător incredibil și a realizat foarte multe la acest club. 

Și numărul 3 înseamnă mult pentru mine. Este cel pe care îl am și la echipa națională, iar cu 3 am multe amintiri frumoase. Când am auzit că numărul 3 a devenit disponibil, nici n-am stat pe gânduri", a spus Robertson.

  • Radu Drăgușin a purtat numărul 6 în primul sezon și jumătate la Tottenham. Vara trecută a preluat tricoul cu numărul 3.

Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Cum s-a descurcat fundașul român

Internaţionalul român Radu Drăguşin a debutat miercuri la noua sa echipă, Fiorentina, în cursul meciului amical pe care gruparea "viola" l-a câştigat cu scorul de 1-0 în faţa formaţiei de liga a treia AS Gubbio.

Drăguşin a fost titular în centrul apărării Fiorentinei, care s-a impus cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Albert Gudmundsson, în finalul primei reprize.

Fundaşul român a sosit la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la formaţia engleză Tottenham Hotspur. Contractul conţine şi opţiunea unui transfer definitiv la clubul din Florenţa, la finalul sezonului viitor.

Fiorentina urmează să plece vineri spre Anglia, unde va disputa două meciuri amicale, cu Queen's Park Rangers (25 iulie) şi Watford (28 iulie), înainte de a înfrunta formaţia spaniolă Real Madrid, într-un amical de lux la Klagenfurt (Austria), pe 1 august, scrie Agerpres.

Radu Drăguşin şi colegii săi îşi vor încheia pregătirile cu un amical pe teren propriu în compania echipei Deportivo La Coruna, nou promovată în Primera Divison, care va avea loc pe 6 august, conform site-ului Violanews.com.

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