Pe 29 aprilie, imediat după meciul Rapid - Universitatea Craiova 1-2, Paul Iacob a intrat într-un conflict cu un fan al giuleșteni de la tribună, care i-ar fi adresat injurii. Fundașul a fost stăpânit cu greu, iar câteva zile mai târziu s-a împăcat cu suporterul respectiv.

Mesajul lui Paul Iacob după ce a fost făcut praf de șeful galeriei de la Rapid

Deși conflictul părea că s-a stins rapid, mulți suporteri au fost nemulțumiți când au văzut că Paul Iacob nu este sancționat drastic de club, iar în etapa următoare, la eșecul cu CFR Cluj (2-3), a fost trimis în primul 11. Gheorghe Răducan, cunoscut drept Gigi Corsicanu, unul dintre liderii galeriei rapidiste, a spus: "Lui Iacob nu-i prea stă bine să facă el chestia asta. Ce legătură are el cu Rapid? E de la țară, nu știu de unde vine băiatul ăsta. Tu când intri în Giulești, tu trebuie să respecți. Ai intrat în templul fotbalului românesc, Giuleștiul e templul fotbalului românesc, tu trebuie să respecți suporterii".

Întrebat cum a fost ultima perioadă pentru el, Paul Iacob spune că a greșit când a intrat în conflict cu suporterul respectiv și și-a prezentat din nou scuzele. În același timp, fundașul declară că "multe atacuri la adresa mea și a echipei au fost minciuni".

"A fost o perioada dificilă, au fost multe atacuri la adresa mea și a echipei din partea multor persoane, multe dintre ele minciuni, dar noi suntem uniți în continuare, așa cum am fost mereu. Pe de altă parte, am greșit când am avut acea ieșire nervoasă și am învățat din ea.

Nu sunt un tip violent, de fiecare dată când am fost pe teren, în timpul meciului, fanii ne-au susținut necondiționat, tocmai de aceea vreau să îmi cer scuze și să înțeleagă că îmi pare foarte rău și voi încerca să mă revanșez prin evoluțiile mele cât mai bune.

Mă bucur că Peluza Nord va face deplasarea la Sf. Gheorghe, așa cum au anunțat, și sper să ne bucurăm împreună, pentru că Rapid este și la bine, și la greu", a spus Paul Iacob, pentru site-ul clubului.

Rapid, locul 6 în play-off, ultimul, mai are de jucat două meciuri în acest sezon, cu Sepsi, în deplasare, și cu FCSB, acasă.

"Cu Sepsi va fi un meci dificil, cu o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu, însă mergem cu gândul de a câștiga și de a reveni pe poziția a cincea. Trebuie să întrerupem această serie neagră, pentru că nu aceasta este valoarea Rapidului.

Împotriva lui FCSB va fi un derby! Indiferent de ce s-a întâmplat în campionat, acel meci suntem datori să îl jucăm cu sufletul. Așa cum s-a întamplat în urmă cu un sezon, la acel 5-1, când locurile în clasament se știau, sper ca și acum să reușim să câștigăm. Știu că o parte din stadion va fi închisă, dar la Rapid toată lumea cântă și face atmosferă, și nu am niciun dubiu că așa va fi și în ultimul meci al sezonului.

Mesaj pentru suporteri? Să fie în continuare lângă noi! Este o situație care ne doare, suferim și noi pentru faptul că nu reușim să învingem. Este o perioada pe care sper să o depășim cât mai repede, pentru că nu aceasta este fața adevărată a Rapidului. Trebuie să îi facem fericiți pe suporteri, pentru că merită mult mai mult decât am arătat în acest sezon", a mai spus Paul Iacob.