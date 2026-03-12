Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au anunțat demisia de la echipă imediat după ultimul meci din sezonul regulat, scor 1-3 cu Universitatea Cluj, iar Mirel Rădoi a fost de acord să preia FCSB până la finalul sezonului.

Fostul selecționer va avea ca obiectiv câștigarea play-out-ului și, implicit, a barajului prin care FCSB vrea să ajungă în preliminariile Conference League. Acolo, campioana en-titre trebuie să învingă două echipe.

Mihai Teja e convins că Gigi Becali nu se va mai implica la echipă

Mihai Teja (47 de ani), fost antrenor la FCSB, s-a despărțit recent de la Metaloglobus și a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro, în care s-a arătat convins că mediul de lucru de la campioana României se va schimba după numirea lui Rădoi.

„Dacă Rădoi s-a dus la FCSB, cu siguranță s-a dus ca să-și facă meseria. Nimeni nu vrea să stea pe margine, suntem 1.000 de antrenori cu licența PRO, credeți că vrea cineva să stea pe margine? Nu! Dacă cineva are ocazia, toți cei 1.000 ar vrea să se ducă undeva unde să-și facă meseria. Că iese, că nu iese, timpul și rezultatele demonstrează.

Înseamnă că, dacă Mirel Rădoi s-a dus acolo, lucrurile se schimbă. Îl știu bine pe Mirel Rădoi, are și o mândrie, și o motivație aparte. Îl știm bine, nu a stat foarte mult la discuții când au existat conflicte. Eu cred că, dacă a ales să vină, a făcut-o în primul rând cu sufletul și e o emoție aparte să vii acolo unde ai fost ca jucător, unde ai crescut ca om”, a spus Mihai Teja, într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

FCSB – 23 puncte UTA Arad – 22 FC Botoșani – 21 Oțelul Galați – 21 Farul Constanța – 19 Petrolul Ploiești – 16 Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 Unirea Slobozia – 13 AFC Hermannstadt – 12 Metaloglobus București – 6

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai.