Metaloglobus a fost surpriza sezonului precedent, după ce a promovat la finele sezonului precedent, reușind să câștige barajul cu Politehnica Iași. Ianis Zicu era atunci antrenorul bucureștenilor. După ce fostul atacant a preluat Farul Constanța de la Gică Hagi, Metaloglobus a apelat la serviciile lui Mihai Teja, care a încercat, preț de câteva luni bune, să realizeze imposibilul cu o echipă cu un buget net inferior față de rivalele din campionat. Înainte de startul play-out-ului, antrenorul a ajuns la un acord cu clubul pentru rezilierea contractului, iar acum vorbește deschis, în dialog cu Sport.ro, despre concluziile pe care le-a tras după experiența la Metaloglobus. Mihai Teja, interviu după experiența de la Metalogloubs: ”Mi-am făcut meseria, asta e cel mai important” Domnule Teja, cum a fost pentru dumneavoastră această experiență la Metaloglobus?

E o experiență care te face să mergi înainte, te face mai înțelept și te face să te gândești la anumite lucruri, ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, care e drumul în viața ta și ceea ce vrei să faci pe viitor. A fost o provocare pentru mine, un 'challegene', să iau o echipă micuță, care a promovat din Liga 2 în condiții destul de grele, cu cel mai mic buget din Liga 1 și să arăt că poți să fii antrenor și acolo, poți să antrenezi fotbalul și acolo și poți să faci o echipă și niște jucători să joace un fotbal bun. Acum, că ești pe ultimul loc și ai acumulat puține puncte și așa mai departe, e și un efect al managementului și a tot ceea ce s-a creat de la început. La ce vă referiți?

Rezultatele nu sunt de la o săptămână la alta, trebuie să le creezi, să încerci să faci o strategie, să ai un management bun și, cu planul tactic al antrenorului, să încerci să faci niște rezultate bune și să fii realist în tot ceea ce faci. Eu așa văd lucrurile și așa am văzut întotdeauna. Poți să faci lucruri bune și cu bugete mai mici, depinde de oamenii cu care pleci la drum și ceea ce-ți dorești să faci, adică să ai un plan. Dacă te schimbi de azi pe mâine, că azi mi-ai plăcut că a jucat bine, dar poimâine nu mi-a mai plăcut că a pierdut sau de ce jucăm bine și pierdem sau dacă batem de ce jucăm prost... V-ați lovit de lucrurile astea?

În viață, da (n.r. - râde). Nu, nu. Acum, la Metaloglobus.

Peste tot, la orice echipă va fi așa. Nu e ușor. Eu așa cred, cred în lucrul bine făcut și gândit. Lucrurile întâmplătoare pot să apară în viața unui om, pot să fie pozitive, pot să fie negative, există și hazardul. Nu poți să structurezi viața și orice, dar eu cred foarte mult în ceea ce depinde de tine ca om să faci. Eu cred că noi schimbăm lucrurile, nu apar lucrurile întâmplător. Trebuie să ai niște lucruri în care să crezi, să lucrezi și așa mai departe. Înțeleg...

Ți-am spus, a fost o experiență frumoasă. Mi-am făcut meseria de antrenor, cred că asta e cel mai important, plus pasiunea pe care o am. Din punctul meu de vedere, am făcut o imagine bună. Lăsând la o parte că ești pe ultimul loc, dar ca echipă venită din Liga 2 te-ai bătut de la egal la egal cu Dinamo, cu FCSB, cu Craiova, n-ai fost inferior la nimic. Pentru mine, ca antrenor, lucrurile acestea sunt adrenalină și ceea ce-mi doresc. Sigur, îmi doresc să câștig fiecare meci, îmi doresc să câștig campionatul cu Metaloglobus, dar trebuie să fiu și realist. Îmi doresc, dar pot să-l câștig? Ce trebuie să fac ca să ajung acolo? Deci trebuie să plec dintr-un punct ”A” ca să ajung la un punct ”B”. Astea sunt lucrurile care, din punctul meu de vedere, la orice echipă ar trebui să se întâmple. 33 de meciuri a bifat Mihai Teja ca antrenor la Metaloglobus, între iunie 2025 și martie 2026. A reușit doar trei victorii, cu FCSB (2-1), Farul (2-1) și Câmpulung (2-0)

”Bugetul era până în 3.000 de euro. Știți unul mai mic?” Avem exemple prin țară?

Vă dau exemplul celor de la Universitatea Craiova. Nu întâmplător sunt pe primul loc, nu e întâmplător faptul că, probabil, va fi viitoare campioană. Nu e întâmplător! Dar lucrul acesta s-a făcut din vară, nu ieri sau alaltăieri. Înțelegeți? Asta e ideea, eu așa cred, s-a conceput ceva. Conducerea tehnică, conducerea administrativă, președintele, patronul și așa mai departe s-au așezat la masă și au discutat. Normal că, împreună cu antrenorul, cu toată lumea, cu managerul sportiv și patronul s-au pus de acord și au zis ”hai să facem asta”. Pașii sunt normali, așa cred că trebuie construit, nu poți brusc. Că mai iese la un moment dat, mai promovezi printr-o minune, mai rămâi prin Liga 1 printr-o altă minune, te mai duci, după 20 de ani, într-un play-off... Te mai duci la un matineu...

Da! Se întâmplă. În viață, se întâmplă. Trebuie să luăm lucrurile care depind de noi. Ați expus mai devreme un model foarte sănătos pe baza căruia se poate face performanță. Ce v-a lipsit la Metaloglobus din ce ați expus anterior?

Realismul. Unde suntem, cine suntem și unde vrem să ajungem. Dacă noi credem că putem face lucruri extraordinare sau minunea poate să dureze foarte mult, e greu. Trebuie să fii realist. Domne, cine suntem noi? O echipă care abia a promovat. Ce am schimbat? Păi n-am schimbat nimic, tot cu aceeași jucători. OK, ce condiții am avut ca să putem face performanța respectivă? Eu cred că trebuie să pleci de aici. Și atunci când zici că e de vină antrenorul... bun, asta e viața noastră, a antrenorilor, să se creeze șocul, să vină altul. Nu există șoc! Ce șoc are Universitatea Craiova? Că mergea bine și cu Mirel Rădoi, merge bine și cu Felipe Coelho. Nu, este structura foarte bine așezată și s-a gândit bine de la început totul. Ce șoc? Universitatea Craiova, chiar dacă vin încă doi antrenori, are drumul ei spre performanță. Mirel a avut un aport foarte important la început, are calitatea de antrenor foarte bun. Este clar, antrenorul contează în viața unei echipe și poate să facă lucrurile să meargă și mai bine. Noi am fost o echipă micuță, a fost o minune să promoveze și asta datorită lui Ianis Zicu și jucătorilor, dar și celor din staff-ul administrativ. Dar, după care, trebuie să faci mai mult. Trebuie să fim realiști. Ați zis de la început că bugetul a fost destul de mic...

Da, sigur că da. Eu am zis că există posibilitatea să retrogradezi cu același buget din Liga 2. Era același buget din Liga 2?

Păi nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, dacă bugetul e până în 3.000 de euro... Dacă dumneavoastră știți un buget mai mic... eu vă spun de ce m-am lovit eu, că n-au vrut să vină jucători. N-au vrut să vină, nu le convenea. Am vrut să iau foarte mulți jucători care au mai trecut prin Liga 1, nu cu bani foarte mulți. Nu vă gândiți că l-am cerut pe Messi, dar nici ei n-au vrut să vină. Acum nu știu dacă din cauza bugetului sau de ce nu au vrut să vină. Universitatea Cluj, Dinamo, Pandurii, Gaz Metan, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari, FC Botoșani și Vejle sunt echipele pe care le-a mai pregătit Mihai Teja din postura de principal.

Și Daniel Popa cum a fost convins?

Păi pe Daniel Popa l-am sunat, am vorbit cu el, i-am spus că e spre binele lui să încerce să joace, pentru că n-a mai jucat de foarte mult timp, are posibilitatea la o echipă la care poate să-și aducă și aportul și e un 'win-win'! Doar așa poți să aduci jucători, să-i faci să înțeleagă că poate să fie și pentru ei un loz câștigător, să te ajute și pe tine. Gândiți-vă ce jucători am luat eu, l-am luat pe Ely Fernandes care nu jucase de doi ani. Toată lumea spunea 'Băi, ești nebun?'. Prima cerință ca să vină la Metaloglobus nu era calitatea. Normal că am fi vrut și calitate în prețul ăla, dar greu. Prima cerința era să vină în bugetul nostru, în salariul nostru. Dacă spunea că acceptă, apoi triam. Toată lumea vrea să meargă la mai bine, puțini jucători vin să joace dacă nu poți să le oferi cam ce cred ei. Și atunci e foarte greu să-ți fixezi un obiectiv...

Aici sunt mai multe lucruri, de aceea vă spun. Vrem să creștem jucători, să le dăm posibilitatea jucătorilor care au promovat această echipă, să le dai șansa să se bucure și ei de Liga 1. Trebuie să am și planul B în caz că se întâmplă ceva. E clar că plecai cu ultima șansă. Nu poți, la sfârșit sau la mijloc, să zici 'păi da, dar noi de ce suntem pe ultimul loc?'. Pentru că nici bugetul nu e de primul loc, e de ultimul loc. Nu poți să spui că i-ai dat lui Teja Sepsi, care are buget de 12 milioane, și a retrogradat. Sau i-ai dat Real Madrid, care era pe primul loc, și ai dus-o pe ultimul loc. Din punctul meu de vedere, eu sunt mândru de munca pe care am făcut-o cu staff-ul meu, în ciuda tuturor condițiilor, pentru că echipa arăta bine pe teren. ”Trebuie să fim realiști. Și eu vreau să fiu acum antrenorul lui Real Madrid, că nu merge deloc bine cu Arbeloa” Credeți că mai este posibilă salvarea de la retrogradare?

Da, de ce nu? Haideți să vă spun ceva. Înainte de vacanța de iarnă, am avut un meci cu Slobozia pe care l-am condus ca și joc. OK, ne-au bătut, au avut 3-0 la un moment dat pe niște contraatacuri, am revenit noi la 3-2. Înainte de perioada de vacanță, noi dacă am fi câștigat cu Slobozia eram la două puncte de salvarea directă de la retrogradare. Și am avut multe șanse de a câștiga punctele. Noi, așa cum am fost, eram la 5 puncte de salvarea directă în iarnă. Aduceți-vă aminte, mai ales în retur, eu la toate meciurile am jucat cu 5-6 jucători U21. Ieșea unul, intra altul. Rulați, sunt 7-8 la un meci! Am terminat cu Rapid cu cinci jucători U21. Deci asta trebuie să se vadă, lucrurile astea. Toată lumea spune 'păi da, dar Metaloglobus e pe ultimul loc'. Păi hai să luăm jocurile, să vedem, hai să vedem atitudinea echipei. Și totuși...

Ca și conducere, trebuie să vedem lucrurile exact așa cum stau. Îmi doream mai mult, normal, îmi doream să o salvez din primele zece meciuri, să câștig toate meciurile, și cu FCSB, și cu Craiova... poate mă băteam și la play-off. Voiam să câștig și campionatul cu Metaloglobus, dar una e să vreau, alta e să fiu realist, să văd cum fac să ajung acolo sau dacă pot să ajung acolo. Corect.

Așa, toți vrem. Și eu vreau să fiu acum antrenorul lui Real Madrid, că nu merge bine deloc cu Arbeloa. Și cum ajung la Real Madrid? Nu pot să ajung. Și atunci trebuie să iau pașii normali: mă duc pe la Metaloglobus, mă mai duc nu știu pe unde, mă duc la o echipă cu care să câștig campionatul, apoi mă ia altă echipă de prin Belgia, după mă ia nu știu cine și apoi ajung la Real Madrid. Ăștia-s pașii, că nu pot eu acum să ajung la Real Madrid. Metaloglobus a încheiat sezonul regulat cu 12 puncte, astfel că va începe play-out-ul cu șase, de pe ultima poziție. Următoarea clasată, Hermannstadt, are 12 puncte, iar primul loc de baraj 13.

Înlocuitorul lui Mihai Teja, Florin Bratu, a debutat cu un rezultat de egalitate la Metaloglobus, scor 2-2 cu UTA Arad.

”E foarte greu să aduci jucători și să-i așezi cu mâna la antrenament” Ați pomenit mai devreme de jucători U21 și voiam să vă întreb de frații Irimia. O pot ajuta de la anul pe Dinamo?

Sunt niște copii foarte buni. În primul rând, din punct de vedere al caracterului. Sunt niște băieți minunați, din punct de vedere sportiv au calitate. Pentru ei, Metaloglobus a însemnat foarte mult, mă refer aici și la Liga 2, pentru că ei au fost 'underi' și acolo. Asta i-a făcut mai puternici, s-au îmbunătățit la anumite capitole. Au fost pașii firești pentru un U21 sau pentru orice jucător care vrea să crească. Mai trebuie să acumuleze informații, pentru că vin cu un bagaj de cunoștință foarte puțin. În ce sens?

Te trezești la Liga 1 că stai să-i înveți nu știu ce, niște lucruri pe care trebuiau să le facă la 14-15 ani. Tu nu mai ai timpul necesar ca antrenor pentru că mâine ai meci cu Rapid și te calcă în picioare, și atunci sunt multe lacune. În Liga 1, cred că jucătorii care vin, trebuie să aibă un bagaj de cunoștințe în spate, pentru că Liga 1 e altceva. Ok, antrenezi niște sisteme, dar e foarte greu să aduci un jucători și să stai la antrenament și să-l pui cu mâna unde să stea și când să stea în funcție de minge. Ați ajuns și în punctul ăsta?

Păi normal. Dar mie nu mi-e rușine, pentru că sunt antrenor și antrenez... Nu e vorba de rușine, dar ar trebui să faceți chestiile astea la un asemenea nivel?

Păi nu știu dacă la Liga 1 ar mai trebui să stai ore întregi pe teren să așezi cu mâna. Normal, bagajul ăsta ar trebui să-l ai ca și fotbalist dacă vrei să ajungi în străinătate sau să pleci în Europa. Nimeni nu stă să aștepte lucrurile astea, mai ales dacă te cumpără cineva din străinătate, să stea să te învețe cum să stai. E greu, acolo sunt lucrurile direct tactice, antrenezi omogenitatea, automatismele și ce vrei tu să imprimi la echipă. Apropo de străinătate, pentru că dumneavoastră ați fost la Vejle. Din fotbalul nordic noi ce putem să luăm?

Mentalitatea, educația... cam de aici pleacă orice performanță vrei să faci. Uitați-vă la Bodo/Glimt. Credeți că Bodo/Glimt a ajuns aici pentru că a câștigat campionatul anul trecut? Nu, a fost un întreg proces.

Exact! A fost un proces. Am citit cum antrenorul și conducătorii n-au mai rostit cuvântul 'victorie' de 5-6 ani de zile. La ei e un proces de construire, de a încerca, pas cu pas, să-și atingă obiectivele. Noi toți de mirăm de ce joacă Bodo/Glimt așa, dar ei nu se miră. Dacă-l întrebi pe unul de acolo, nu se miră. O să spună 'păi, domne, antrenăm asta!'. Noi ne mirăm că au bătut Inter sau City, echipe cu bugete mari și jucători extraordinari, dar uneori valoarea individuală este bătută de valoarea colectivă, dar antrenată, antrenată, antrenată.

Întorcându-ne la Metaloglobus, cu ce rămâneți după această experiență?

Pentru mine a fost o provocare, să văd cât pot să rezist, cât pot să fac în orice condiții, să văd dacă pot să-mi duc până la capăt un mandat în anumite condiții, să văd dacă pot să antrenez niște principii de joc la o echipă cu un buget mai mic și calitate poate nu atât de mare comparativ cu FCSB, de exemplu. Eu zic că 70-80% am reușit și am demonstrat că se poate. Dar ca să faci mai multe, să câștigi o Cupă, să stai liniștit, să te duci și-n play-off... Îți trebuie mai mult.

Asta trebuie! Iar dacă șefii clubului trag linie și fac o analiză, asta ar trebui să fie concluzia. În Liga 2, cu același buget, nu era diferență față de celelalte echipe. Bun, era diferență față de Târgu Mureș sau Sepsi, că plătesc, dar față de alte echipe. Dar în Liga 1, față de Craiova, FCSB, U Cluj, Sibiu... păi noi comparăm bugetul nostru cu al celor de la Sibiu? Sau cu al celor de la Csikszereda? N-ai cum, nu te poți apropia. E o experiență și pentru ei, cred, iar dacă vor să rămână în Liga 1, pe viitor, asta trebuie să facă. L-ați adus în discuție și pe Mirel Rădoi, credeți că își poate face meseria la FCSB? Dumneavoastră ați fost acolo, știți despre ce este vorba.

Eu zic că da. Dacă Rădoi s-a dus la FCSB, cu siguranță s-a dus ca să-și facă meseria. Nimeni nu vrea să stea pe margine, suntem 1.000 de antrenori cu licența PRO, credeți că vrea cineva să stea pe margine? Nu.

Nu! Dacă cineva are ocazia, toți cei 1.000 ar vrea să se ducă undeva unde să-și facă meseria. Că iese, că nu iese, timpul și rezultatele demonstrează. Mă refeream la mediul de lucru de la FCSB...

Știu foarte bine. Înseamnă că, dacă Mirel Rădoi s-a dus acolo, lucrurile se schimbă. Îl știu bine pe Mirel Rădoi, are și o mândrie, și o motivație aparte. Îl știm bine, nu a stat foarte mult la discuții când au existat conflicte. Eu cred că, dacă a ales să vină, a făcut-o în primul rând cu sufletul și e o emoție aparte să vii acolo unde ai fost ca jucător, unde ai crescut ca om. Infrastructura pe care o are FCSB e top, cred că nici în străinătate, în Spania... Nici în Belgia?

Acolo au infrastructură. Vorbesc de Standard Liege, care e la alt nivel. N-am fost, dar am înțeles că și Craiova, și Farul... sunt 3-4 echipe și la noi care îți pun la dispoziție așa ceva, până la urmă de acolo pleci. Cu siguranță, Mirel Rădoi s-a dus să-și facă meseria ca antrenor, altfel nu se ducea, din punctul meu de vedere. FC Vaslui, Dinamo, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege și Mouscron sunt formațiile la care Mihai Teja a lucrat în staff-ul lui Mircea Rednic.

”Dinamo și-a îndeplinit obiectivul” Și de Dinamo vreau să vă întreb, pentru că ați fost și acolo. Care credeți că ar fi obiectivul realizabil pentru ei în sezonul ăsta?

Eu cred că și-au îndeplinit obiectivul pentru sezonul ăsta. Păi nu e cam puțin doar play-off-ul?

Păi de ce să fie? Iar nu suntem realiști? Ne întoarcem la tot ce am vorbit până acum. De ce să fie prea puțin? La nivel declarativ, ei vor...

Și eu vreau, v-am spus, să ajung la Real Madrid. Dar nu pot să ajung! Pașii care s-au făcut la Dinamo au fost foarte buni, în ultimii trei ani au crescut tot timpul. S-a făcut mai mult decât normal, s-a salvat de la retrogradare, apoi s-a dus direct în play-off, iar acum e al treilea an și e din nou în play-off. Dinamo joacă un fotbal bun, Dinamo a ajuns în play-off să se bată pentru primele locuri, e în fața unui play-off în care vedem cum va arăta. Are infrastructură, au o bază foarte frumoasă în care se pot antrena. Au toate condițiile, au suporteri... Încep să dea și bani pe jucători, ceea ce în trecut nu se întâmpla...

Ăștia sunt pașii. Până la urmă, acum sunt la patru puncte, înaintea unui play-off, de primul loc. Păi ce doriți mai mult? Și sunt în semifinalele Cupei. De ce e puțin? Noi nu luăm ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, luăm ultima săptămână sau ultimele două săptămâni. Și pentru că a pierdut Dinamo 2-3 meciuri, acum e prăpăd. Nu! Hai să vedem ce s-a făcut la Dinamo și unde e. Sunt bine, de ce să nu spunem că nu sunt bine? Dinamo, unde e acum, e foarte bine față de unde a fost.