Fostul antrenor al lui Radunovic il felicita pe Gigi Becali pentru decizia luata! Care sunt principalele atuuri ale fundasului muntenegrean

FCSB si-a asigurat serviciile fundasului stanga de la Astra, Risto Radunovic.

Fotbalistul muntenegrean se va alatura lotului condus de Toni Petrea dupa ultimele meciuri din acest an.

Fostul antrenor al lui Radunovic de la Astra, Bogdan Andone, il felicita pe finantatorul FCSB-ului pentru acest transfer. Andone il descrie pe Radunovic drept un fotbalist serios, puternic si cu spirit de sacrificiu.

"Forta e calitatea de baza, e un jucator foarte puternic, e un luptator care nu renunta niciodata. Cu atitudinea aceasta a lui ii influenteaza si pe ceilalti, le transmite motivatia, agresivitatea.

Eu l-am... Sa nu spun ca l-am favorizat, ca nu ar fi corect, l-am simpatizat enorm. E un tip implicat mereu, disponibil. Am organizat odata un eveniment caritabil de Mos Nicolae, am mers sa impartim cadouri intr-un orfelinat. Cand sa-i invit pe jucatori sa participe, Radunovic a fost primul care mi-a iesit in cale. Era incantat de idee, chiar a participat din convingere, nu a fost nevoie sa-l atrag eu. Pentru mine, si episodul acela a constituit un semn despre caracterul lui bun", a spus Bogdan Andone pentru Gazeta Sporturilor.

Intrebat despre comparatia cu Pantiru, Andone a explicat ca actualul jucator al FCSB-ului este mai util pe faza ofensiva, fiind un fotbalis mai tehnic, dar Radunovic compenseaza prin echilibru si experienta.

"Sunt diferiti, da. Mi se pare ca Pantiru e un fundas stanga mai bun pentru atac, se simte mai bine cu mingea la picior decat in momentele in care trebuie sa se apere, e mai degraba un mijlocas stanga. Radunovic e mai echilibrat, simte mai bine momentele in care e bine sa urce, nu risca. Iti spuneam despre influenta lui... Conteaza sigur si experienta, e international muntenegrean, are un istoric care-l ajuta sa simta mai bine jocul. La Astra era unul dintre cei trei capitani, erau el, Budescu si Alibec", a explicat fostul antrenor al Astrei.