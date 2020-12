Juventus ii ofera un contract URIAS lui Dybala pentru a semna prelungirea! Fotbalistul poate intra in topul celor mai bine platiti fotbalisti din lume! "E viitorul capitan al echipei!"

Dybala a venit in 2015 la Juventus, iar contractul sau cu formatia italiana expira in vara anului 2022.

Dybala a avut o forma mai slaba in ultima perioada, dar fotbalistul lui Juventus a reusit sa inscrie in partida din deplasare cu Genoa de duminica trecuta, dupa sase meciuri fara gol marcat.

La finalul partidei, atacantul a dezvaluit ca nu a fost inca informat cu privire la o eventuala prelungire a contractului si ca sefii de la Juventus nu i-au contactat agentul: "Agentul meu nu a fost contactat de catre club si ma deranjeaza sa aud discutii despre bani", a spus Dybala, citat de Goal.

Andrea Agnelli a raspuns rapid la afirmatia lui Dybala si a transmis ca starul lui Juventus are deja oferta de prelungire pe masa, iar campioana Italiei asteapta raspunsul atacantului.

"Am auzit ce a spus. Ne pare bine ca a inscris, Paulo a trecut prin momente foarte dificile dupa ce a fost infectat cu COVID. Noi il vedem viitorul capitan al lui Juventus.

Propunerea noastra de prelungire il va duce in topul celor mai bine platiti 20 de jucatori din Europa. Asteptam raspunsul lui, dar cel mai important este sa-i vedem raspunsul de pe teren.

Toti ne dorim sa fie intre primii cinci fotbalisti din Europa, dar in acest moment nu este, iar noi suntem constienti de acest lucru", a spus Andrea Agnelli, citat de Goal.

