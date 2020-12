BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Omul care a vazut DIAMANTE in Ronaldo, Eto'o si Aubameyang a pus ochii pe Man si Coman! Ce spune despre bijuteriile lui Becali

Din articol Ce spune Ronny Rosenthal despre Florinel Coman si Dennis Man

O legenda a fotbalului mondial a devenit unul dintre cei mai valorosi impresari, iar acum a pus ochii pe perlele de la FCSB.

Ronny Rosenthal (57 de ani) este unul dintre mai mari fotbalisti din istoria Israelului.

Nascut la Haifa, Rosenthal s-a transferat in 1986 de la Maccabi la Club Brugge, in Belgia. Ulterior, patru ani mai tarziu ajungea in Anglia, la Liverpool, unde a cunoscut cele mai mari performante ca jucator.

Rosenthal a mai evoluat in cariera de fotbalist la Standard Liege, Tottenham si Watford.

Retras din fotbal in 1999, Rosenthal a devenit pe parcurs consultant pentru cele mai importante afaceri facute de milionarii din Premier League.

Printre vedetele din fotbalul mondial descoperite de Rosenthal se numara jucatori uriasi precum Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, Pierre Emerick-Aubameyang sau Vincent Kompany.

"Sunt multe cluburi care ma suna pentru ca isi doresc un jucator pe o anumita pozitie. Lucrand in domeniu, cunosc exact ceea ce isi doreste un client si stiu cum sa gasesc ceva ce nimeni nu vede. Cristiano Ronaldo, de exemplu. L-am transferat pe Hugo Viana de la Sporting Lisabona la Newcastle si urmaream mai multi jucatori de la Sporting. Asa l-am descoperit pe Cristiano Ronaldo. Sunt intotdeauna cu un pas inainte cand vine vorba despre jucatori care vor atinge un anumit nivel si, in mod automat, o anumita valoare", declara Rosenthal, pentru Times of Israel.

"Pe Samuel Eto'o l-am descoperit pentru Anglia de la o varsta foarte tanara. Aubameyan este si el un jucator pe care l-am descoperit de foarte tanar", a spus Rony Rosenthal, pentru PRO TV si SPORT.RO.

Ce spune Ronny Rosenthal despre Florinel Coman si Dennis Man

Intr-un interviu exclusiv pentru PRO TV si SPORT.RO, Rosenthal a vorbit despre Florinel Coman si Dennis Man, jucatorii pe care Gigi Becali spera sa incaseze sume de ordinul zecilor de milioane.

"Coman? Este un jucator talentat. Tehnic e foarte bun! Singurul lucru care ii lipseste lui Coman este atletismul, viteza si forta. In Italia, Spania, Rusia, Franta, ei vor atleti de top. Sprinteri cu viteza de top. Acum, daca vrei sa joci la cel mai inalt nivel, trebuie sa fii un atlet de top", a spus Ronny Rosenthal, pentru PRO TV si SPORT.RO.

Fostul mare jucator al lui Liverpool vede potential si in Dennis Man, despre care a spus ca va fi in curand unul dintre oamenii de baza din nationala Romaniei:

"Man? E bun ca nivel. E un jucator talentat, are o viteza buna! In acest sezon a marcat multe goluri si acest lucru este foarte important.

Stiu ca va fi in curand unul dintre cei mai importanti jucatori pentru nationala Romaniei", a mai spus Rosenthal.