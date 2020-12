Gestul IMPRESIONANT al lui Borja Valle dupa ce a plecat de la Dinamo! Mijlocasul spaniol renunta la o suma importanta de bani pentru a ajuta clubul!

Borja Valle a parasit Dinamo in urma cu doua saptamani din cauza problemelor financiare.

Mijlocasul spaniol in varsta de 28 de ani nu a primit niciun salariu in perioada in care a fost sub contract cu alb-rosii si a decis sa isi depuna memoriu pentru a deveni liber de contract.

FIFA i-a dat dreptate mijlocasului ofensiv, astfel incat clubul din Stefan cel Mare este obligat sa ii plateasca acestuia aproximativ 100.000 de euro, echivalentul salariului pe 3 luni.

Insa, potrivit ProSport, Borja Valle este hotarat sa ceara doar salariul pe o singura luna, respectiv 32.000 de euro, pentru a ajuta clubul sa se redreseze din punct de vedere financiar.

Borja Valle a impresionat in scurta perioada petrecuta la Dinamo, reusind sa inscrie 5 goluri si sa ofere un asist in 9 meciuri disputate.