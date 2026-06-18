VIDEO Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano

Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano Serie A
SPORT.RO
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Tehnicianul român a semnat prelungirea cu Inter Milano.

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cristi chivuInter Milano
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Clubul italian a anunțat oficial, joi, 18 iunie, că antrenorul român și-a prelungit contractul și va continua pe banca nerazzurrilor până în vara anului 2028.

Decizia vine după un sezon de vis pentru tehnicianul român, care a reușit să câștige atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei în primul său sezon complet la conducerea unei echipe de seniori.

Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano

La scurt timp după anunțul oficial, Cristi Chivu a apărut într-un videoclip publicat de club și le-a transmis un mesaj fanilor.

„Salut, interiști. Ne vedem sezonul viitor. Sunt pregătit să începem din nou împreună”, a spus antrenorul român.

„Toată dragostea lui Chivu pentru culorile noastre într-un mesaj video special”, au scris cei de la Inter în descrierea materialului video.

Noua înțelegere vine și cu o creștere salarială. După cum v-a explicat Sport.ro aici, Cristi Chivu va încasa aproximativ patru milioane de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusuri de performanță.

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