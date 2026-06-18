Clubul italian a anunțat oficial, joi, 18 iunie, că antrenorul român și-a prelungit contractul și va continua pe banca nerazzurrilor până în vara anului 2028.

Decizia vine după un sezon de vis pentru tehnicianul român, care a reușit să câștige atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei în primul său sezon complet la conducerea unei echipe de seniori.

Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano

La scurt timp după anunțul oficial, Cristi Chivu a apărut într-un videoclip publicat de club și le-a transmis un mesaj fanilor.

„Salut, interiști. Ne vedem sezonul viitor. Sunt pregătit să începem din nou împreună”, a spus antrenorul român.