Florin Prunea: „Titlul îl iau la pas. Au lotul foarte puternic”

Portarul Generației de Aur a apreciat că formația din Bănie are capacitatea să își apere titlul „la pas”, deoarece se bazează pe un lot foarte puternic.

Florin Prunea (57 de ani) s-a arătat impresionat de startul de sezon al Universității Craiova, în care oltenii au câștigat trei meciuri și au cucerit Supercupa României la loviturile de departajare.

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„Craiova și-a pregătit drumul ăsta, ei și-au pregătit drumul, și-au pregătit lotul pentru un obiectiv major. Titlul cred că îl iau la pas.

La ultimul meci au schimbat trei fundași centrali cu trei fundași centrali... Au lotul foarte puternic”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

Start de sezon în forță pentru Craiova

Universitatea Craiova a început stagiunea cu o victorie fără drept de apel, scor 4-1, în Ungaria contra celor de la ML Vitebsk (Belarus), contând pentru turul I preliminar din Champions League.

„Leii” din Bănie au cucerit ulterior Supercupa României, după un 1-1 în timpul regulamentar și 5-3 la loviturile de departajare contra lui „U” Cluj. Partida s-a disputat pe „Ion Oblemenco”.

Elevii lui Filipe Coelho au învins-o din nou pe ML Vitebsk, 1-0, într-un retur ce a reprezentat mai mult o formalitate. Ei au început în forță Superliga, tot pe teren propriu, surclasând UTA cu 4-0.

Universitatea Craiova o va înfrunta astăzi pe Levski Sofia în Bulgaria, de la 20:30. Partida va fi redată LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro.