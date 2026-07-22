Florin Prunea: „Titlul îl iau la pas. Au lotul foarte puternic”

Florin Prunea (57 de ani) s-a arătat impresionat de startul de sezon al Universității Craiova, în care oltenii au câștigat trei meciuri și au cucerit Supercupa României la loviturile de departajare.
Universitatea Craiova, favorită la titlu în viziunea lui Florin Prunea
Portarul Generației de Aur a apreciat că formația din Bănie are capacitatea să își apere titlul „la pas”, deoarece se bazează pe un lot foarte puternic.
„Craiova și-a pregătit drumul ăsta, ei și-au pregătit drumul, și-au pregătit lotul pentru un obiectiv major. Titlul cred că îl iau la pas.
La ultimul meci au schimbat trei fundași centrali cu trei fundași centrali... Au lotul foarte puternic”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.
Start de sezon în forță pentru Craiova
Universitatea Craiova a început stagiunea cu o victorie fără drept de apel, scor 4-1, în Ungaria contra celor de la ML Vitebsk (Belarus), contând pentru turul I preliminar din Champions League.
„Leii” din Bănie au cucerit ulterior Supercupa României, după un 1-1 în timpul regulamentar și 5-3 la loviturile de departajare contra lui „U” Cluj. Partida s-a disputat pe „Ion Oblemenco”.
Elevii lui Filipe Coelho au învins-o din nou pe ML Vitebsk, 1-0, într-un retur ce a reprezentat mai mult o formalitate. Ei au început în forță Superliga, tot pe teren propriu, surclasând UTA cu 4-0.
Universitatea Craiova o va înfrunta astăzi pe Levski Sofia în Bulgaria, de la 20:30. Partida va fi redată LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro.