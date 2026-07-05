Florin Prunea e convins: Gigi Becali n-are nicio șasă să dea lovitura visată

Florin Prunea e convins: Gigi Becali n-are nicio șasă să dea lovitura visată Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul de la FCSB dorește să repatrieze doi fotbaliști importanți, însă Florin Prunea este de părere că îi va fi imposibil.

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Gigi Becali încearcă în această perioadă să îi transfere pe Florinel Coman, aflat în prezent la Al Gharafa, și pe Denis Drăguș, legitimat la Trabzonspor. Deși finanțatorul roș-albaștrilor speră să își întărească echipa cu cei doi jucători de atac, intențiile sale sunt privite cu mult scepticism.

Potrivit lui Florin Prunea, șansele ca ambele transferuri să se concretizeze sunt aproape nule. Fostul portar al echipei naționale vede în pretențiile financiare ridicate ale celor doi fotbaliști un obstacol greu de trecut.

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Salariul lui Drăguș, un obstacol real

În timp ce o eventuală revenire a lui Florinel Coman ar putea fi facilitată de relația apropiată pe care acesta o are cu finanțatorul campioanei, situația lui Denis Drăguș este complet diferită. Fostul oficial dinamovist a scos în evidență discrepanța uriașă dintre salariul pe care atacantul îl încasează în Turcia și ceea ce i s-ar putea oferi în România.

„Va fi destul de greu să aduci doi jucători cu salariile lui Coman şi Drăguş. Mi se pare de-a dreptul imposibil. La Florinel poate, pentru că are o relaţie mai specială cu patronul. Dar, în cazul lui Drăguş, un jucător cu un salariu de sute de mii de euro să vină să câştige plafonul salarial din România, nu neapărat de la FCSB...”, a spus Prunea pentru Prima Sport.

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