Florin Prunea e convins: Gigi Becali n-are nicio șasă să dea lovitura visată

Gigi Becali încearcă în această perioadă să îi transfere pe Florinel Coman, aflat în prezent la Al Gharafa, și pe Denis Drăguș, legitimat la Trabzonspor. Deși finanțatorul roș-albaștrilor speră să își întărească echipa cu cei doi jucători de atac, intențiile sale sunt privite cu mult scepticism.

Potrivit lui Florin Prunea, șansele ca ambele transferuri să se concretizeze sunt aproape nule. Fostul portar al echipei naționale vede în pretențiile financiare ridicate ale celor doi fotbaliști un obstacol greu de trecut.