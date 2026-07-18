Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima rundă din noul sezon. La capătul celor 90 de minute, gălățenii au obținut toate cele trei puncte din confruntarea cu ardelenii.

Florin Prunea îl trage de urechi pe Cordea: ”Să vedem în 4-5 luni, mai zici asta?”

După meci, Andrei Cordea a acuzat conducerea că nu a stabilit niciun obiectiv în noua stagiune. În același timp, a sugerat și că jucătorii vor încerca să rămână uniți indiferent de ce se va întâmpla.

Florin Prunea a privit însă cu scepticism discursul lui Cordea și a pus sub semnul întrebării solidaritatea vestiarului, în cazul în care problemele financiare se vor agrava.

”Cordea l-am văzut, domne, noi suntem foarte așa... știți că nu ne desparte nimeni. Ia să-l văd pe domnul Cordea dacă mai întârzie o lună salariile și ajungi la 4-5 luni...Să vedem, mai vrei să fii atât de unit?”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.

Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 4. Nuno Pedro i-a pasat decisiv lui Joao Lameira, care l-a ”executat” pe Octavian Vâlceanu. În repriza secundă, Andrei Cordea a restabilit egalitatea, în minutul 58.

Același Nuno Pedro i-a pasat decisiv și lui Patrick, în minutul 86, care a adus victoria de partea gălățenilor. Oțelul a mai bătut-o pe CFR și în turul sezonului regulat trecut, atunci cu 4-1 la Galați.

Ce a declarat Cordea

”Am venit aici să câștigăm. Nu se aștepta nimeni să pierdem, dar n-am reușit. Nu ne-a ieșit nimic astăzi și nu am plecat de aici cu cele trei puncte, care erau obiectivul nostru. Din punctul meu de vedere, e normal să pară că situația nu e ok la club, atât timp cât nu avem niciun fundaș central care să poată juca.

Este normal că ne dorim asta. Se vede că cei doi nu sunt fundași centrali, dar ne-au ajutat cât au putut. Țin să le mulțumesc tuturor. Suntem uniți, încercăm să stăm cât mai mult împreună și să nu cădem în plasa a ceea ce se spune prin presă și la club. Nu-mi place mie să pierd, nu suport.

Pe mine cel mai mult mă interesează să câștig, indiferent că, nu știu, poate joacă atacantul fundaș central sau sunt sacrificați. Și Abeid, și Djokovic astăzi s-au sacrificat cât au putut. Doar asta mă apasă, că nu câștig. Dau totul pe teren ca să luăm cele trei puncte.

Pentru mine este același obiectiv. Din păcate, conducerea nu a venit să ne spună un obiectiv anume, dar obiectivul meu este același ca și anul trecut: câștigarea campionatului. Indiferent că mă faceți naiv și că nu mă credeți, eu cred”, a spus Cordea.